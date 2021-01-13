美國賭場大亨暨共和黨大金主艾德森（Sheldon Adelson）11日辭世，享壽87歲。拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）12日透過聲明稿發布董事長暨執行長艾德森的死訊。艾德森在2019年被診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin's lymphoma）。

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