美國賭場大亨艾德森辭世 享壽87歲 22:212021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國賭場大亨暨共和黨大金主艾德森（Sheldon Adelson）11日辭世，享壽87歲。拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）12日透過聲明稿發布董事長暨執行長艾德森的死訊。艾德森在2019年被診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin's lymphoma）。 與台中中小企業座談 王美花提出產業建言 研製飛彈 受制美國 (工商 ) #艾德森 #美國 #賭場 #辭世 #享壽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 140年老屋翻新僅4百萬卻沒人買 走進地下室秒懂嚇傻 15:262021/01/13 搜奇 艾米漢默被爆愛吃人肉 變態性癖簡訊流出 前妻痛轟：禽獸 18:422021/01/13 娛樂 美國夢變成美國病 04:102021/01/13 時論廣場 綠電交易憑證 隨審隨過免等 04:102021/01/13 金融．稅務 法國幻象2000D戰機升級 網友訝異電腦系統是WIN7 19:252021/01/13 軍事 百德接單回溫 今年營運可望優於去年 10:092021/01/13 財經 在這工作太美好！秘密客開箱 全台第一間「無印良品」共享辦公室 14:492021/01/13 居家生活 接單回溫 東台百德訂單看到Q2 04:102021/01/13 證券．權證 搶攻圍爐商機 寒舍艾麗有「義」思 17:232021/01/13 生活 嚴防暴動 川普批准華府進入緊急狀態 04:102021/01/13 焦點要聞 川普遭彈劾前又遇重創 最大金主美國賭王病逝 08:502021/01/13 財經 財經熱門新聞 【台積明法說】法說前遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 自貿協定精神喊爽？ 澳只用1理由 掐死陸企併購 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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