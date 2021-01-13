美國新冠肺炎疫情持續升溫，美國政府要求所有國際航班旅客在登機前出示新冠肺炎檢測陰性證明。此外，川普內閣擬發放先前留作加強接種用途的第二劑疫苗，並敦促各州讓65歲以上和有病史的民眾施打，以加快疫苗接種速度。

美國疾病管制與預防中心（CDC）12日宣布，所有飛往美國的國際班機旅客必須在登機前出示新肺檢測陰性證明，這項命令於1月26日生效。旅客需在班機起飛前3日內進行篩檢，航空公司必須拒絕沒有合格文件的旅客登機。

CDC的最新命令適用於所有旅客，包括從海外返國的美國公民，但航空公司機組員、軍人和2歲以下幼兒不在此限。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）在聲明稿表示，篩檢不一定能排除所有風險，但加上配戴口罩等其他預防性措施，將能提升旅行安全。

鑑於美國疫情依然十分嚴峻，川普內閣計劃發放先前保留的第二劑疫苗，擴大接種對象，有別於先前讓醫護人員與高危險群優先施打的政策。

美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）12日在美國廣播公司（ABC）《早安美國》節目中表示，「我們相信疫苗生產有足夠的可預測性，可為民眾提供第二劑疫苗，因此州與醫療院所現在可獲得疫苗。」

根據約翰霍普金斯數據，美國12日單日新增死亡病例創新高，人數超過4,300人，讓總死亡案例跨越38萬大關。12日新增確診病例超過21.5萬人，連續8日人數超過20萬。美國自疫情爆發以來，確診案例已經突破2,280萬人。

美國染疫人口不斷攀升，醫療體系承受巨大壓力。根據Covid Tracking Project數據，截至1月12日，美國染疫住院人數超過13.1萬人，住進加護病房的患者升至23,881人，已連續14天人數超過2.3萬人。

(工商 )