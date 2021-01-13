美國駐聯合國大使克拉芙特原本預計1月13日至15日訪台，討論如何促進台灣在國際組織的參與，並會晤總統蔡英文。但因應美國政權交接，臨時宣布取消訪台計畫。資深媒體人陳揮文表示，說不來就不來，把中華民國當什麼？甚至不滿說，這已經不是第一次了，上個月美國環保署長惠勒本來說要來，也不來了。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，美國駐聯合國大使克拉芙特決定不來了，基本上，我們的國家是顏面無光。說來就來，其實我們準備高規格以禮相待，包括蔡總統的接見、總統府的午宴等等。說不來就不來，把中華民國當什麼？這已經不是第一次了，有兩次。上個月美國環保署長惠勒本來要來，也不來。然後換駐聯合國大使，也不來了。所以從外交來講，是非常粗魯、無理的行為。

陳揮文指出，美方宣布駐聯合國大使要來，然後我們這邊熱烈歡迎，蔡總統、蕭美琴都歡迎；陳揮文直言，他自己是不歡迎。美國說來就來、說不來就不來，把我們當什麼，當自己的廚房嗎？太離譜了。

陳揮文認為，總統府表示遺憾，其實應該要跟美國抗議啊，怎會指是遺憾呢？美國連續兩次放我國鴿子，把我國當什麼。我們看到美國就矮一截，這是蔡政府的問題啊。蔡總統的問題是對美國太軟、對大陸太硬，對大陸沒有必要這麼硬，不是大陸做了什麼事情都不對，沒有必要逢中必反。

(中時新聞網)