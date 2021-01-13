台中一名熱愛潛水的吳姓女子，日前家屬在臉書社團中發文尋人，表示吳女從去年11月出門後，就失去聯繫，至今已經失蹤2個月以上，家人找不到人，只好上網發文求助，租屋處附近監視器拍下吳女最後身影，當時她穿緊身穿薄上衣，揹著小包和紙袋，所有貴重物都還留在住處，不過警方發現，吳女的手機，在今（13）日位於台北市中山區一帶曾開機通話。

一名網友12日在臉書社團「爆廢公社二館」發文求助，表示家人已經失蹤超過2個月，失蹤的女子本名吳韶琪，現改名為吳佳穎，吳女的租屋處位於台中市西屯區福興路一帶，去年11月吳女住處附近監視器，拍攝到她最後身影，也列出吳女可能出沒地點，包括台中西屯、彰化、台北、高雄等。

潮州警分局光華派出所說，由於吳女母親已經試過各種方式，但都聯繫不到、找不到女兒下落，因此警方透過電信公司，調閱基地台位置，發現吳女13日曾在台北市中山區開機打電話，呼籲吳女若是看到尋人消息，趕緊跟母親聯絡。

據悉，吳女平時鮮少與家人來往，因房東聯繫不上她，家人才輾轉得知她早已失蹤多時。網友說，吳女被監視器拍下的最後身影，當時上身僅穿薄上衣加小背心，身上揹著一只小包包，手上還拿著紙袋，絲毫不像要出遠門或是搬家的裝扮，且貴重物品都在家裡，讓人摸不著頭緒。

(中時新聞網)