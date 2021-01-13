底特律老虎隊今（13）日宣布與前美聯「新人王」傅莫爾（Michael Fulmer）達成共識，提供一張年薪310萬美元的合約，避免進入薪資仲裁，並期許他恢復2016年、17年的水準。

傅莫爾在2015年被大都會隊交易到老虎，2016年從3A出發，升上大聯盟後開始大放異采！該年投出11勝7敗、自責分率3.06佳績，獲選美聯新人王，球季中並創下連續33.1局未失分的新人投手紀錄。

隔年上半季傅莫爾投出9勝6敗、自責分率3.19的成績，其中有13場優質先發，因而首次獲邀參加大聯盟明星賽。不過下半季他開始受到傷痛困擾，表現迅速走下坡，2017年以10勝12敗、自責分率3.83作收。

2018年傅莫爾只拿下3勝，卻吞下12敗，自責分率4.69還不算太離譜，不過手傷已經無法不認真面對，於是2019年春訓他就去動了TJ手術（韌帶重建）而整季報銷。

去年縮水球季中途傅莫爾終於回歸老虎隊，先發10場戰績0勝2敗、自責分率8.78。帳面上看很不理想，不過每次先發最多只投3局，顯然球隊是希望用測試的方式，幫助他逐漸找回球感。

等到球季結束後，即使傅莫爾最近3年只拿下3勝、吞下14敗，2019年還整季報銷，老虎隊還是願意用310萬美元與他續約，也算是用心良苦了。畢竟他才27歲，有新人王頭銜和曾入選美聯明星隊的加持，仍有機會找回當年的身手。

(中時 )