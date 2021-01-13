指揮中心昨(12日)公布新增2名本土確診案例，為院內感染，同時也是首起醫師染疫案例，引發各界高度關注，而指揮中心應變組副組長王必勝今(13日)在臉書透露，目前染疫醫護2人狀況穩定，更表示，「醫護正用全力照料一起作戰的同袍」。

「如果您關心受感染的醫師和護理師，那我告訴您，他們的狀況穩定，醫護正用全力照料一起作戰的同袍」。王必勝在臉書表示，目前染疫醫師及護理師2人狀況穩定，更指出，這名醫師受過良好訓練，從去年疫情開始爆發時就一直在照顧負壓病房，經驗相當豐富，更說他是第一線中的第一線，也是個生活單純又負責任的好醫師。

王必勝接著強調，這名醫師過去在進入負壓病房照顧病人時，「都有」依照規定穿戴應有的防護裝備，醫院病房也都有互相協助、提醒的機制。同時他也說明，目前專家尚未確定，在充份防護下是如何染疫的，「也許永遠也無法確定，只能找出比較可能的點，這也突顯沒有所謂百分之百的防護，在裡面醫護個人的狀況、病人的病毒量、突發的事件，都是可怕的挑戰」。

疫情爆發以來，轉眼間1年的時間已過去，王必勝說道，台灣過著比全世界都正常、自由的生活，「但這些醫護同仁卻日復一日的堅守在崗位上，承受著極高的風險」。身處其中的他，雖然真的累，但他沒聽過有人抱怨，大家還是持續把工作做好，等待疫情過去。

文末，王必勝更用戰士來比喻醫護同仁，「戰士在槍林彈雨中中彈，我們該責罰他嗎？這樣還有什麼人敢上戰場？」他也希望，大眾能給他們些許時間，「把傷兵夥伴治好，把堡壘修復，我們很快的會再站上第一線，守護這塊土地！」

那道門之後，是性命交關，是槍林彈雨，是看不到的險惡敵人。 如果您關心受感染的醫師和護理師，那我告訴您，他們的狀況穩定，醫護正用全力照料一起作戰的“同袍”。 這位醫師受過良好訓練，更從去年的疫情一開始就照顧負壓病房，一直到現在，經驗豐富，... 由王必勝發佈於 2021年1月13日 星期三

(中時新聞網)