英國新創公司Rapyd 估值倍增至25億美元 22:302021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國付款技術新創公司Rapyd在最新一輪募資獲得3億美元投資，讓公司估值躍升至25億美元，較2019年的12億美元激增逾一倍。Rapyd的軟體協助企業將各式付款方法整合至其應用程式。疫情刺激網購需求，帶動Rapyd的業務蓬勃發展。 《國際產業》身價高10倍 Zoom擬發售15億美元股票 《國際產業》Affirm周三上市 傳首發價每股49美元 (工商 ) #Rapyd #億美 #英國 #新創公司 #付款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電平新高 600元在望 09:432021/01/13 財經 股匯雙漲 新台幣盤中再衝23年半新高27.938元 16:412021/01/13 財經 《國際金融》美司法部阻撓 Visa併購Plaid破局 12:502021/01/13 財經 騰訊音樂、唯品會、歡聚集團擬赴港第二上市 11:432021/01/13 財經 《美股掃瞄》經濟前景提振小型股 羅素2000創歷史新高 09:092021/01/13 財經 公會今年景氣調查 工具機產值、出口 看增2成 04:102021/01/13 財經要聞 大陸市場規模千億 2025再翻倍 04:102021/01/13 焦點新聞 新債王示警 比特幣可能過熱 04:102021/01/13 全球財經 《電腦設備》致伸外資喊52.8元 殖利率估6％ 12:162021/01/13 財經 陽明、華航去年Q4營收報喜 04:102021/01/13 證券．權證 騰訊音樂擬赴港第二上市 04:102021/01/13 全球財經 財經熱門新聞 台積電法說前夕遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 突破摩爾定律之戰 台積電打趴三星關鍵技術曝光 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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