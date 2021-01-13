英國付款技術新創公司Rapyd在最新一輪募資獲得3億美元投資，讓公司估值躍升至25億美元，較2019年的12億美元激增逾一倍。Rapyd的軟體協助企業將各式付款方法整合至其應用程式。疫情刺激網購需求，帶動Rapyd的業務蓬勃發展。

(工商 )