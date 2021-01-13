軟體銀行（SoftBank）投資的德國線上汽車交易平台Auto1 13日宣布，公司將於第一季在法蘭克福交易所上市，擬透過發行新股籌資10億歐元（約12億美元）。成軍8年的Auto1 2019年營收達35億歐元，在全球30國出售逾61.5萬輛汽車。

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