德國線上汽車交易平台Auto1 預計Q1上市 22:312021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟體銀行（SoftBank）投資的德國線上汽車交易平台Auto1 13日宣布，公司將於第一季在法蘭克福交易所上市，擬透過發行新股籌資10億歐元（約12億美元）。成軍8年的Auto1 2019年營收達35億歐元，在全球30國出售逾61.5萬輛汽車。 晶片供應趨緊 中汽協示警：恐影響大陸汽車產業穩定 雙強聯手 富士康與吉利控股組合資公司 鎖定電動車新代工模式 (工商 ) #全球 #Auto #德國 #線上 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電商大爆發 這檔基金吃香 11:462021/01/13 財經 《國際產業》推進Apple Car計畫 傳蘋果原本想收購Canoo 16:482021/01/13 財經 《國際產業》雷諾搶進氫燃料車 結盟美商技術 11:592021/01/13 財經 《國際產業》時尚網購Mytheresa上市 欲籌資2.82億美元 11:422021/01/13 財經 《美股》進軍電動貨車、飛行車 通用股價創新高 10:342021/01/13 財經 政策支持 陸電動車前景看好 04:102021/01/13 投資理財 通用CES展發表飛天車概念 股價上漲6％ 09:102021/01/13 財經 CES 2021正式開幕 創新科技開創更美好未來 21:432021/01/13 財經 CES 2021開幕 首個全數位化CES轉化科技產業新訊形式 12:022021/01/13 科技 沃爾瑪攜Ribbit 進軍金融市場 04:102021/01/13 全球財經 《國際產業》S 350d屢秀逗 賓士慘被韓國檸檬首K 14:322021/01/13 財經 財經熱門新聞 【台積明法說】法說前遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 自貿協定精神喊爽？ 澳只用1理由 掐死陸企併購 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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