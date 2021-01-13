東奧辦不辦？ 日本政府傳將在3月底做決定 22:312021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飲料大廠三得利（Suntory）社長暨日本政府經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，由於新冠肺炎疫情依然嚴峻，他不確定政府是否會舉辦東京奧運，政府可能在3月底做出決定。原訂在2020年夏季舉辦的東奧因疫情延後一年。 綠縣市串連停辦跨年？柯文哲爆陳時中不贊成 日本緊急狀態範圍將擴大 民眾對東奧期待低迷 (工商 ) #東奧 #日本政府 #月底 #辦不辦 #傳將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六龜蓮霧受寒流災損 陳其邁訪視呼籲農友主動申辦 16:552021/01/13 生活 國台辦：堅決反對美台任何官方往來 14:002021/01/13 財經 台中首辦運動禁藥管制研習 盧秀燕：比照國訓中心維護選手權益 17:352021/01/13 體育 網傳南部某醫院拉封鎖線管制 高市府已截圖送辦 14:482021/01/13 社會 千坪都更重大建設匯聚 南港頂級商辦、純住宅供不應求 15:202021/01/13 區域情報-台北 國台辦：台商應善用自身優勢 利用大陸發展機遇 11:192021/01/13 兩岸 罷免王浩宇呈關鍵55波 國民黨發動簡訊催票 14:342021/01/13 政治 台商返台過年難 國台辦：各地台辦保障台商在當地過好年 11:322021/01/13 兩岸 美駐聯大使不來了 陳亭妃喊國民黨負責 宅神9字酸爆 21:322021/01/13 政治 美近期頻打台灣牌 國台辦籲民進黨當局停止倚美謀獨 11:252021/01/13 兩岸 加強兩岸合作 國台辦：新設4家海峽兩岸交流基地 11:092021/01/13 兩岸 財經熱門新聞 台積電法說前夕遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 突破摩爾定律之戰 台積電打趴三星關鍵技術曝光 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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