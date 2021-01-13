飲料大廠三得利（Suntory）社長暨日本政府經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，由於新冠肺炎疫情依然嚴峻，他不確定政府是否會舉辦東京奧運，政府可能在3月底做出決定。原訂在2020年夏季舉辦的東奧因疫情延後一年。

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