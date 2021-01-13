法商家樂福（Carrefour）12日稍晚證實與加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard洽談合併，激勵家樂福13日盤中股價狂飆逾14％。不過家樂福強調，洽商仍在非常初期階段，Couche-Tard亦表示不保證能達成協議。

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《國際產業》加拿大Couche-Tard：與家樂福進行合併討論

(工商 )

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