家樂福證實 與加拿大Couche-Tard洽談合併 22:312021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法商家樂福（Carrefour）12日稍晚證實與加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard洽談合併，激勵家樂福13日盤中股價狂飆逾14％。不過家樂福強調，洽商仍在非常初期階段，Couche-Tard亦表示不保證能達成協議。 精湛建設發起「送愛心到人間」募集逾750萬 贈10家社福團體 《國際產業》加拿大Couche-Tard：與家樂福進行合併討論 (工商 ) #家樂福 #Couche #Tard #洽談 #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樂齡網揪伴 打造自立生活聯盟 04:102021/01/13 專題周報 美國Tennant洗地機 清潔效率高 04:102021/01/13 產業．科技 富邦金併購日盛金 高嘉瑜砲打北市府：錢哪來？大股東應表態 19:312021/01/13 政治 聲寶集團贈電器 助弱勢 04:102021/01/13 產業特刊 第22年送愛心到人間 精湛匯聚行善助弱勢 15:472021/01/13 寶島 劉樂妍忘帶鑰匙流浪街頭 曝被鄰居收留反遭言語羞辱 12:572021/01/13 娛樂 萊豬開放亂象多 豬價漲不停 民眾黨批政府三輸 14:122021/01/13 政治 《國際經濟》韓工商會：網購業者樂vs.實體商家苦 16:142021/01/13 財經 新美式紐約風格餐廳 進駐台中鐵鹿大街 20:312021/01/13 生活 騰訊音樂、唯品會、歡聚集團擬赴港第二上市 11:432021/01/13 財經 台北國際書展26日登場 多國主題超吸睛 10:442021/01/13 財經 財經熱門新聞 【台積明法說】法說前遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 自貿協定精神喊爽？ 澳只用1理由 掐死陸企併購 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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