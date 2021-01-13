印尼日前批准緊急使用大陸生產的新冠肺炎疫苗後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）13日接種該疫苗第一劑。除了佐科威外，印尼高階軍事將領、警察與衛生官員也都接種疫苗，藉以鼓勵民眾在可取得疫苗時接受注射。

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