印尼總統佐科威 接種陸製新冠疫苗 22:312021/01/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼日前批准緊急使用大陸生產的新冠肺炎疫苗後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）13日接種該疫苗第一劑。除了佐科威外，印尼高階軍事將領、警察與衛生官員也都接種疫苗，藉以鼓勵民眾在可取得疫苗時接受注射。 陸一帶一路前進歐洲火藥庫 英媒憂心北京影響力 2021展望 固收資產平衡風險 (工商 ) #佐科威 #印尼總統 #接種 #印尼 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫升級 確保大陸全國兩會如期舉行 04:102021/01/13 焦點新聞 照顧新冠病患醫師確診 感染科權威黃立民直言關鍵破口 08:192021/01/13 健康 新聞透視》拆彈實踐轉型正義 化包袱為資產 04:102021/01/13 焦點要聞 《川粉之亂》有助清黨！越多共和黨大咖議員改口支持彈劾川普 10:332021/01/13 國際 醫護染疫台灣仍沒疫苗 孫大千：究竟是東洋無能 還是政治力介入 08:222021/01/13 政治 畫廊協會：看好台商資金回流 提升企業購藏 11:222021/01/13 財經 反制陸威脅 印度強化與南亞東南亞國家合作 16:132021/01/13 國際 佛奇警告 美恐出現自有超級新冠病毒株 11:082021/01/13 國際 科興疫苗巴西測試有效率為50.38％ 香港專家顧問將審核 13:172021/01/13 兩岸 美今年就業成長 可望破底翻 04:102021/01/13 全球財經 連勝文酸嗆：民進黨山大王們 疫苗判斷標準是科學數據或意識形態 14:502021/01/13 政治 財經熱門新聞 台積電法說前夕遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 突破摩爾定律之戰 台積電打趴三星關鍵技術曝光 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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