為積極參與社會關懷活動，並善盡企業社會責任，宏全國際（9939）13日舉辦捐贈助學金儀式，分別捐贈給三所鄰里學校－台中市協和國小、安和國中，及啟聰學校，各10萬元，讓學校協助弱勢學生，可安心就學，期以照顧在地鄰里學校、關懷弱勢學生教育，減輕其就學負擔，及家庭經濟壓力，讓他們能開心快樂的學習。

上述捐贈儀式，宏全總裁曹世忠、董事長戴宏全、執行董事劉允彰，及多位主管，共同參與與見證。出席學校單位，包括協和國小校長賴秀英、安和國中校長許志瑋，及啟聰學校校長王敬儒，亦親自蒞臨。

曹世忠致詞時感謝學校長期以來用心照顧弱勢學生，不遺餘力，所以，特別承諾公司將自今年開始，持續捐助給這三所學校，長期支持學校一同關懷弱勢學生，回饋鄉里、造福社會。

宏全與這三所學校的淵源很深，除鄰里學校因素外，細數公司有多位同仁及親屬，為安和國中、協和國小的學生或校友，且公司多年來皆超額晉用身障人士，前後共有十多位同仁，為啟聰學校畢業校友在公司任職工作，透過此次捐贈及交流活動，希望能持續共同關懷教育，秉著「人溺己溺」的精神，長期關懷弱勢團體，積極參與公益，促進社會和諧發展。

宏全一直以來，秉持「正派經營、善待員工及股東、回饋社會、重視員工、重視市場、重視人才」的公司宗旨。多年來，宏全每年定期參與社會公益及志工活動、捐血活動，及贊助社福團體等社會關懷活動，去年也發布企業社會責任報告書，並積極推動ESG議題（環境保護、社會參與及公司治理）面向，對外揭露公司非財務數據資料，持續與利害關係人進行溝通。

宏全去年透過市政府開始認養公園綠地（如惠來公園等）及捐助大專院校（如勤益科大及虎尾科大）的弱勢學生；今年更擴大公益範圍，訂定有「環境保護、關懷弱勢、志工服務」等三大社會參與服務計畫，期許公司及同仁能盡一己之力，以實際行動，種下正向及良善的種子，讓社會溫暖的力量持續擴大。

(工商 )