寒流來襲，不少人搬出禦寒小物來抵擋這波低溫。近日，暖暖包意外成為夯物，有民眾跑了好多地方都買不到；對此，就有網友抱怨，表示近來跑遍住家附近每一家藥局、超市、超商，就是買不到暖暖包，直呼這幾天冷死了，暖暖包竟然到處缺貨，表示這件事的誇張程度已經直逼「衛生紙之亂」了，呼籲紅極一時的「一粒卡稱小編」快想想辦法！

網友今(13)日在論壇發文指出，最近寒流來襲，有家人住院抱怨病房到了清晨很冷，想說去買點暖暖包給他，結果找了兩家7-11、一家全家、一家美廉社、一家全聯，所有暖暖包竟然全部賣光了！上網也幾乎找不到，直呼天啊去年口罩、衛生紙的缺貨狀況，今年又增加暖暖包了！難道又要有請「國家隊」來救救可憐受凍的民眾了嗎？

該文引來許多網友共鳴，就有網友指出，大安區屈臣氏（師大路）、頂好（師大路）、金興發（師大路）、全聯（泰順街）都沒貨，讓他簡直快崩潰，一粒卡稱小編快想想辦法！

其他網友也回文討論，表示「暖暖包國家隊在牛棚暖身了嗎」、「屈臣氏別想了，上禮拜六就已經缺了」、「今天早上在超商也聽到大媽問店員還有暖暖包嗎，店員說缺貨中」、「電熱毯也很多都缺貨」、「今年不意外吧 有貨就要先掃了」、「北市應該要增設暖暖包販賣機」、「Taiwan need help」。

(中時新聞網)