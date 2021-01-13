北部某醫院傳出11日晚間有確診患者入住，且疑似防護管控不良爆發院內群聚感染，緊急通知無法收治病患，多名員工進行隔離。根據一份最新網路民調顯示，有超過7成網友擔心疫情可能會擴散對，而院內感染爆發後，對防疫仍具有信心和感到沒信心的網友則是呈現55波。

入口網站《YAHOO》以「台灣首爆醫師染疫，你會擔心嗎？」為題進行投票，投票時間為13日至16日，截至晚間10點30分，已有5000多名網友投票，結果顯示，有39.4%網友表示非常擔心，還算擔心的網友則有37.8%，不太擔心的有15.4% ，完全不擔心的有6.2%，另外有1.2%網友則沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於台灣近日再傳本土案例，大型活動是否應該停辦，有46.7%的網友認為一律要停辦，覺得應該視舉辦地疫情決定的網友則有33.8%，還有17.6%網友則表示可以照常舉辦，另外有1.9%網友對此問題並沒有明確表示意見。

至於考慮到北部醫院爆發院內感染，對防疫是否仍還有信心的部分，有14%的網友表示非常有信心，還算有信心的網友則有37.3%，而不太有信心的網友有21.7%，對防疫完全沒有信心的有25.1%，另外有1.9%的網友則沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，前立委沈富雄12日時在政論節目中表示，考慮到就醫和轉診的問題，民眾更想知道的是，「北部某醫院」到底是哪一間，並呼籲衛福部長陳時中應該講清楚。

(中時新聞網)