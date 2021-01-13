美國國會上周暴動事件，美國總統川普被視為難逃責任，不僅遭社群巨頭與長年合作的德銀封殺，美國眾議院民主黨人發動彈劾程序，將在本周三進行表決，為防暴力事件再度發生，美國政府派出警力嚴防治安失序，美股3大指數期貨盤前微跌。美股周三(13日)開盤上漲16.19點、以31,084.88點開出，隨後平盤震盪。

截至台灣時間13日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲27.38點或0.088%、暫報31,096.07點；標普500指數上漲2.93點或0.077%、暫報3,804.12點；那斯達克指數上漲20.29點或0.16%、暫報13,092.72點；費城半導體指數上漲8.50點或0.28%、暫報2,996.51點。

4大科技巨頭表現除Google下跌之外都上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲9.23美元或1.09%、暫報858.67美元。台積電ADR股價下跌0.89美元或0.72%、暫報122.11美元；聯電ADR股價0.16美元或1.83%、暫報8.89美元。

市場也正在等待拜登政府可能推出的新一輪經濟刺激法案，預估規模將達上兆美元，消息指出，美國參議院找上共和黨合作，預計推出符合共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 能夠接受、規模較小的初步紓困案，預料這份上兆美元的大禮將分批送出。

此外，今年改線上舉行的全球消費電子展 (CES)，AMD宣布推出新款筆電處理器Ryzen 5000 系列，將採用台積電7奈米製程，試圖挑戰美國半導體巨頭英特爾的市占率，AMD還指出，新一代自家推出伺服器晶片 Epyc Milan，有望超越英特爾，這讓這家獨霸多年的半導體大廠面臨諸多挑戰。

(中時新聞網)