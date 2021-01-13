大陸男星黃磊和女演員孫莉婚後育有2個女兒和1個兒子，其中大女兒多多（黃憶慈）和黃磊在2014年參加真人秀節目《爸爸去哪兒2》，當時僅有7歲的她就以氣質外貌和超暖個性圈粉無數；目前14歲的她也活躍於電影和舞台劇，近日曬出自拍照並分享用自己臉解鎖媽媽手機，才懂母女倆到底有多像，網友讚嘆基因強大外，也對人臉辨識系統起疑慮留言歪樓。

多多和爸爸黃磊在2014年參加《爸爸去哪兒》第二季，在節目中各種可愛到萌暈觀眾的表現，令大家印象深刻，而她的’氣質外貌和媽媽孫莉更是如出一轍；目前14歲的多多長越大越漂亮，近期還接受時尚雜誌邀約，拍攝各種青春洋溢的少女穿搭，無論長髮還是短髮都好看，一頭俏麗齊耳短髮更讓大家驚豔。

近日多多曬出自拍照並分享用自己臉解鎖媽媽手機，才懂母女倆到底有多像。(圖/ 摘自黃多多IG)

今（13）日下午多多在IG分享一張拍雜誌的美照，自曝一段有趣的故事，「我現在終於知道我和媽媽長得有多像了，因為我用我的臉打開了媽媽的手機」，畫面中看到她笑到害羞地摀住臉，露出一雙水汪汪大眼睛。

粉絲看完多多的話都讚嘆基因的強大，「五官氣質和媽媽真的很像」、「不能說一模一樣，只能說是複製貼上」、「真是越來越好看了」、「母女倆都是氣質美女」、「多多和媽媽簡直是一個模子刻出來的」、「優秀的基因啊」。

不過，有趣的是，一些網友重點全放錯，開始討論關於人臉辨識的問題，「聽說蘋果的人臉辨識精準度有待提高，我也能用臉打開我媽手機」、「iPhone的安全性堪慮啊，採用人臉支付的人要小心」、「我和我妹能互相打開手機」。

(中時新聞網)