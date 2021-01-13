台糖長榮酒店與德蘭啟智中心，共同參與 「社區融合你我他~德蘭小白花」活動；台糖長榮酒店期透過吃遍天下自助餐廳「週三公益日」活動，在近半年時間內，募集30萬元，作為贊助德蘭啟智中心的交通費等支出，並協助其院友作「小白花幸福餅乾」，讓他們也能擁有小點心師傅的新身份。

台糖長榮酒店自2007年9月以來，一直秉持著取之於社會用之於社會的精神，並以善盡社會企業責任為使命，長期耕耘關懷社會弱勢，不間斷地透過吃遍天下自助餐廳「週三公益日」活動，歷年累計善款為339萬元，並受惠共22 個公益團體，成果豐碩圓滿。

此次與此次與位於南市玉井區的「財團法人天主教德蘭啟智中心」合作，「週三公益日，社區融合你我他~德蘭小白花」活動，將於1月6日起至6月30日期間的每週三，以6折優惠公益價，鼓勵用餐貴賓捐款30元作為愛心善款，期募得30萬元。

德蘭啟智中心主任楊美華表示，該中心於 1988年，由美籍瑪利諾會甘惠忠神父創立，第一位主任為美籍主顧修女會麥恪悌修女，是原台南縣第一所專為服務身心障礙者而設立的日間托育中心。

德蘭小白花團隊至今深耕台南山區32年，每年服務超過上千位身心障礙者、發展遲緩兒與有疾病家庭，在台南偏鄉山上的土地，日日堅持用熱忱與愛陪伴投入在偏鄉早療與社區融合的服務。近年因應在地需求以「共同社區·完整的愛」深入社區，開拓多元社會服務，延伸至社區早療預防、社區長者、長照C 級據點服務、家庭友善三代同堂服務、女子監獄以及小釣所等服務。未來希望透過德蘭小白花團隊始終秉持尊重、自決、支持與融合的出發點，能幫助偏鄉更多有需要的人，獲得生命的幫助與轉變。

此次台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳「週三公益日」活動也拓展行動到「創造幸福 」，期望透過協助德蘭小白花團隊研發新的烘焙產品，讓產品與善款來源更充裕，故特別帶著烘焙主廚，以融入在地食材苦茶油、白米、與薑黃等，製作研發出健康無添加物、低油、少糖並獨一無二的「小白花幸福餅乾」。其後，酒店也將與德蘭啟智中心，安排德蘭青年(身心障礙的青年人)至酒店參與烘焙職場教育訓練，透過「幸福產品」，實際落實社會企業責任。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，2020 年新冠肺炎疫情影響全球，許多偏鄉弱勢民眾的生活顯得格外的艱困。所以希望再帶領全館員工們，著眼社會企業責任重新出發，持續關心關懷像德蘭小白花團隊這樣默默付出的社服機構人員。

此次特以「傳遞幸福」的理念，透過吃遍天下自助餐廳週三公益日推出用餐6折，每人捐贈30元、滿10人用餐-每人捐贈25元、滿30人用餐-每人捐贈20元、以及滿50人用餐-每人捐贈15元的方案，期望能集眾人的力量共襄盛舉，努力來幫助小白花團隊長期社會服務工作，更重要的是能讓顧客實質受惠6折的餐飲優惠，以及不超過30元的銅板價格，換得親身參與慈善公益善舉的寶貴價值。最終期盼能持續分享傳遞偏鄉公益付出的小白花故事，讓更多人透過台糖長榮酒店平台，接觸關懷到社會中極需要被幫助的一群人。

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