伴隨正夯的國內旅遊，帶動當地餐旅消費，在新的一年開始，香格里拉台南遠東國際大飯店將於1月20日及2月20日，舉辦兩場招募人才活動，包括基層餐飲服務、房務員、清潔員、總機話務員、安全人員，到專業工程技術人員、救生員及中西廚師等，邀約有志加入國際豪華五星級連鎖品牌的從業人員前來參與。

香格里拉台南遠東國際大飯店隸屬於遠東集團企業之一，由總部設在香港的香格里拉酒店集團管理，該飯店樓高38層，為台南至高的地標建物，擁有經驗豐富的專業團隊，長期推動創新實踐，在國內外獲得無數大獎的肯定，並由台南市政府頒發「臺南之光」，予以肯定飯店在世界巧克力賽事2019總決賽，奪得巧克力混合調味類組銀牌，以軟實力成功行銷臺南。

「熱情好客，親如家人」重視顧客，也同樣重視員工。飯店人力資源部總監黃介宏表示，「聘僱良好態度的員工並持續給予激勵的訓練與發展，是企業的成功之道。我們的核心價值是尊重備至、溫良謙恭、彬彬有禮、樂於助人和真誠質樸，歡迎具備熱誠服務的人才加入香格里拉大家庭，一起以感動式的服務創造令客人永誌難忘的體驗。」秉持此一理念，員工培訓、發展與福利被奉為公司的首要任務。為此，集團每年安排各式訓練，以協助員工掌握專業化的知識、技能，進而在組織中發展。

香格里拉台南遠東飯店員工福利包含年度健康檢查、生日禮券、海內外香格里拉酒店集團旗下住房優惠、工作津貼、在職教育訓練、員工餐廳與制服等。位於飯店內兩場人才招募活動，訂於1月20日下午1點至5點、及2月20日上午10點至下午2點，欲面試者，請攜帶個人履歷表、兩吋照片、身份證正反面影本，並配合防疫全程佩載口罩。

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