韓國Kospi指數13日上漲0.71％或22.34點，收3,148.29點，過去30個交易日以來累漲19％，今年迄今累漲9.56％。美國經濟在疫苗大規模施打後可望於下半年強勁反彈，且聯準會官員重申維持貨幣寬鬆政策以支持經濟，加上市場看好晶片、電動車零件與其他裝置需求可望增加，在SK海力士與三星電機領漲下，韓股周三上揚。

(工商 )