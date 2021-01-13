晶片大軍領頭 韓股周三上漲0.71％ 22:492021/01/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國Kospi指數13日上漲0.71％或22.34點，收3,148.29點，過去30個交易日以來累漲19％，今年迄今累漲9.56％。美國經濟在疫苗大規模施打後可望於下半年強勁反彈，且聯準會官員重申維持貨幣寬鬆政策以支持經濟，加上市場看好晶片、電動車零件與其他裝置需求可望增加，在SK海力士與三星電機領漲下，韓股周三上揚。 《國際產業》Affirm周三上市 傳首發價每股49美元 《港股》恆指小漲 聯想飆升15％ (工商 ) #上揚 #韓股 #累漲 #晶片 #周三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》恆指震盪收黑 富智康大漲18.5％ 16:482021/01/13 財經 《國際金融》歐股持平 沃旭能源獲利示警 17:222021/01/13 財經 疫情利空淡化 台股續創盤中新高 11:142021/01/13 財經 《晨間解盤》熱錢未撤 類股輪漲(倫元投顧提供) 08:522021/01/13 財經 《美股掃瞄》經濟前景提振小型股 羅素2000創歷史新高 09:092021/01/13 財經 北部醫院爆感染 股民瘋搶防疫股 04:102021/01/13 證券．權證 台積電將挑戰600元天價 台股又攻漲百點 09:252021/01/13 財經 台積電重磅法說 台股散戶要知道的5件事 18:352021/01/13 財經 台股飆漲 蔡英文拜託老闆們：年終獎金大方一點 20:422021/01/13 政治 《韓股》失業率大利空 KOSPI恐連三黑 11:082021/01/13 財經 《日股》日經連5紅 30年新高日日高 15:572021/01/13 財經 財經熱門新聞 川普彈劾案將表決 美股開盤震盪 台積電ADR小跌 - 財經 【台積明法說】法說前遭連3賣 5家外資目標價不給6字頭 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 自貿協定精神喊爽？ 澳只用1理由 掐死陸企併購 - 財經 7天後等開獎 台積電700億大肥單快到手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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