日經連五日上揚 改寫30年新高 22:492021/01/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經225指數13日上漲1.04％，報28,456.59點，連五日上揚並創下1990年以來新高。東證一部指數上漲0.35％，報1,864.4點，同樣連五日上漲。其中半導體類股表現最為亮眼，東京威力科創股價揚升5.3％、愛德萬攀升5.5％，瑞薩電子大漲4.7％、本周以來累漲逾10％。分析師表示，投資人看好晶片業將強勁復甦，尤其是汽車晶片領域，帶動日股改寫30年高點。 鈦白粉連七漲 生產商股價跟風 富邦併日盛 一通電話引質疑 (工商 ) #上揚 #連五 #日經 #日上漲 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面板三虎甩開烏雲 終止連黑脫離橫盤整理 10:192021/01/13 財經 《日股》日經連5紅 30年新高日日高 15:572021/01/13 財經 《韓股》失業率大利空 KOSPI恐連三黑 11:082021/01/13 財經 樂高全新新年盒組牛年登場 牛轉乾坤運動會22日開跑 11:492021/01/13 科技 魚販性侵按摩女被判4年2月 另追討30萬 11:192021/01/13 社會 日出茶太菁英盃籃球邀請賽 高國豪、田浩勉勵學弟 18:112021/01/13 體育 11檔外資連3敲 買盤不斷 04:102021/01/13 證券．權證 朱銘美術館年新春連三展 Happy牛Year 18:242021/01/13 生活 台北國際書展26日登場 多國主題超吸睛 10:442021/01/13 財經 雲林縣愛心年菜1500分 2月4日起分送 12:542021/01/13 寶島 成旅觀光家人安心住宿專案 連住14天每房1,600元起 09:052021/01/13 生活 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 【台積明法說】從赴美喊到赴日設廠 台積電難逃兵家必爭命運？ - 財經 自貿協定精神喊爽？ 澳只用1理由 掐死陸企併購 - 財經 7天後等開獎 台積電700億大肥單快到手 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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