日經225指數13日上漲1.04％，報28,456.59點，連五日上揚並創下1990年以來新高。東證一部指數上漲0.35％，報1,864.4點，同樣連五日上漲。其中半導體類股表現最為亮眼，東京威力科創股價揚升5.3％、愛德萬攀升5.5％，瑞薩電子大漲4.7％、本周以來累漲逾10％。分析師表示，投資人看好晶片業將強勁復甦，尤其是汽車晶片領域，帶動日股改寫30年高點。

(工商 )