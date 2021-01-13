美國汽車大廠通用（GM）12日宣布成立電動卡車部門BrightDrop，預計今年稍後開始在美加地區銷售電動卡車。此計畫不僅有助於通用加速旗下電池技術商業化，更令該公司得以進攻蓬勃發展的物流送貨市場。

受此消息激勵，通用周二股價終場大漲6.3％，每股報47.82美元，創下該公司2010年上市以來新高。

BrightDrop計畫於今年稍後推出名為「EV600」的電動卡車，該車單次充電後可行駛250英里。BrightDrop也將推出名為「EP1」的電動送貨拖板（pallet），這個小型四輪拖板車能協助投遞人員執行貨物短程運送，像是從貨車送至收件人家門口。

通用表示，聯邦快遞將成為EV600的首名顧客，該公司已向他們訂購500輛，預計今年稍後交車。其他企業也表達有意購買的意願，但通用不願透露客戶資訊，僅表示預計2022年初開始出貨。

(工商 )