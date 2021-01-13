每個人的性格都不盡相同，待人處事的方法也會有所差異，有些人就非常好說話，只要態度稍微強勢一點他們就會點頭答應，但也有一群人相當不好說話，專寫命理運勢的搜狐號《摩麗星座》近日在文章中點名5個「吃軟不吃硬」的星座，絕對不會輕易被別人威脅。

1.白羊座

白羊座本身就是12星座中「天不怕地不怕」的代表，憑藉著一股衝勁，只要他們想要做的事情，就絕對沒有人可以阻止，就算受到別人威脅，他們也不會輕易妥協；在白羊座的人生當中，很少有被他人左右的機會，只要他們不願意，就有各種各樣的方法可以拒絕。

2.雙魚座

雖然雙魚座是12星座中最柔軟的，但其實也是性格最倔強的星座，特別是在戀愛關係當中，他們認為雙方需要相互尊重，如果出現問題也應該好好溝通，所以特別討厭另一半拿「分手」作為試探、威脅，如果對方真的說出了分手，那他們就會順其自然地接受，讓另一半完全措手不及。

3.射手座

射手座認為人與人相處絕對不可以用威脅作為前提，這樣感情是無法長久的，他們本身也非常討厭強迫別人，自然不希望受到這種對待；因此，只要熟悉射手座的人都會知道，比起強硬地要求射手座，還不如好言好語地請求，這樣說服他們的機率才可能大幅提升。

4.摩羯座

摩羯座是12星座中最固執的星座，只要決定一個目標，他們就會朝著那個方向前進，沒有人可以改變，在過程中遇到多少阻礙也都可以堅強面對。這樣的摩羯座格外討厭被人威脅，也不喜歡別人敷衍自己，如果一段感情已經到了需要做出威脅的程度，他們也會認為沒有再繼續下去的必要。

5.獅子座

獅子座希望在不管是友情或愛情的關係中，彼此可以互相信任，屬於「吃軟不吃硬」的類型；他們在生活中經常扮演領導者的角色，見到有難的朋友都會主動伸出援手，只要對方多說幾句好聽的話，就會讓他們非常開心，但如果對方是以威脅的方式強迫他們幫忙，獅子座是絕對不會答應的。

(中時新聞網)