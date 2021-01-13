台灣發生首起醫師院內染疫案例，媒體人周玉蔻在指揮中心公布前搶先曝光詳細資訊，衛福部長陳時中對此卻「輕輕放下」，對比之前台北市議員徐巧芯公布紐籍機長足跡態度兩極化，挨批雙標，但陳時中對此表示最後也沒罰徐巧芯，沒有雙標，對此徐巧芯本人晚間在PTT親自回覆，除了反駁陳時中外，更點名林靜儀、王浩宇、蘇貞昌、簡舒培與許淑華，超強戰力被網友推爆。

徐巧芯今晚(13日)晚間9點在PTT八卦版親自回應，對於陳時中稱「我們最後有罰議員嗎？沒有啊，所以沒有雙標」的說法做出反擊，她指出，指揮中心第一時間做法是施壓媒體下架所有新聞，並跟媒體放話會罰她，還在記者會上說不論真假都有問題，只是當時輿論反彈，指揮中心才改口不會告她，但「政風調查」卻是持續進行中。

徐巧芯在PTT八卦版上反擊，火力凶猛被鄉民推爆。(圖／PTT)

徐巧芯表示政風調查一直有在進行，但對象並不是她，而是針對台北市政府，她也否認過100次來源並非市府，更強調歡迎指揮中心隨時找她進行說明。

徐巧芯說，這次周玉蔻透露資訊事件，陳時中僅輕描淡寫說有錯會邀情更正，對於查洩密、政風調查絕口不提，難道一查下去會查到綠營高層餵養資料，所以不敢動？徐巧芯大酸「想查台北市就動得很快，自己人要被查就閉嘴」。

徐巧芯說，上次她公布機師未曝光的足跡後，包括周玉蔻在內，整個綠營人士與其側翼都跳出來指控她犯法，結果事件才過3個禮拜，如今這些人連一個字都不敢吭。

徐巧芯點名5個人，她先點名「大便立委」前立委林靜儀，當時說不管怎樣都是違法；接著又點名桃園市議員王浩宇的「遺憾說」，怎麼現在發生在桃園，你的老大哥這樣做就不遺憾了；徐巧芯繼續點名行政院長蘇貞昌與北市議員簡舒培，當時蘇說她散布假訊息，簡則批她死鴨子嘴硬，有錯就要認，結果現在自己變成死鴨子，都不出來說話。最後徐巧芯點名許淑華，酸這次是不是也要叫柯文哲出來負責。

文末徐巧芯火力全開，直說「真的好了啦，我就輸在沒黨證，台灣價值沒充值」。

不少鄉民看到後紛紛推文：「巧芯本人耶」、「巧芯巧芯得第一」、「這篇很兇，不過我喜歡」、「妳入錯黨了 加入綠色 妳每天躺在家裡都沒關係」、「綠色是原諒的顏色」、「單就這件事我支持你 他們的確是雙標」、「非民進黨發言就是不實、惡意」、「現在變成民進黨代言人了，沒有一個民進黨的敢罵周阿姨」、「討厭國民黨，但現在更討厭雙標黨」、「台灣現在只有立場，你沒台灣價值就是這樣」。

(中時新聞網)