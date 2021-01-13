美國半導體大廠英特爾近年來在AMD、NVIDIA等競爭對手急起直追卻沒有對策因應每況愈下，連蘋果去年都發表專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，正式與合作15年的英特爾說再見，執行長史旺成為眾矢之的，最新消息指出，史旺宣布請辭，將於2月15日正式離開職位，並由VMware執行長Pat Gelsinger接任。

消息一出，英特爾開盤股價大漲超過11%，截至台灣時間13日晚間10點50分，英特爾股價上漲4.27美元或8.03%、暫報57.52美元，直接創去年7月底宣布7奈米製程研發將延宕1年後新高紀錄。

英特爾在史旺於2019年接任後，屢屢面對AMD在PC處理器市場強攻，蘋果也捨棄使用15年的英特爾X86架構處理器，並採用台積電5奈米製程的M1處理器，顯卡市場也遭到NVIDIA狠甩在後，甚至在先進製程研發上，完全落後台積電、三星，可說是相當狼狽。

英特爾股東、激進避險基金 Third Point甚至寫信給英特爾董事長Omar Ishrak要求公司高層重新整頓，建議英特爾董事會聘請1名知名投資顧問評估公司戰略，包括英特爾做為一家半導體巨頭，是否打算拆分部分失敗收購資產的可能性。英特爾則是回應，歡迎所有投資人提供關於強化股東價值的建議，本著這種精神，英特爾期待與Third Point 展開交流。

批評言論指出，史旺先前並非來自技術方面的體系，可能在公司營運上太過注重財務，而忽略研發對於半導體公司的重要性。英特爾將在1月21日進行財務會議，消息人士指出，台積電與三星有望取得英特爾的GPU晶片製造訂單，讓英特爾陷入產能不足而研發受阻的困境，能稍稍趨緩。

(中時新聞網)