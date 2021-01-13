一位民眾分享自己的羽絨外套，從洗衣機拿出來後，羽絨竟呈現一球球如「蠶寶寶窩」的形狀，讓她崩潰求救。(摘自爆廢公社二館)

近期連續好幾波寒流報到，氣溫急凍，不少人都把羽絨外套、發熱衣拿出來穿。不過一位民眾分享自己的羽絨外套，從洗衣機拿出來後，羽絨竟呈現一球球如「蠶寶寶窩」的形狀，讓她崩潰求救。對此，熱心網友表示這是正常現象，並提供1解方輕鬆搶救。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」上貼出一張照片，表示羽絨外套從洗衣機拿出來後，衣服夾層間的羽絨卻都結成一球，形狀就像是蠶寶寶的窩，或某種昆蟲的繭。對此也發文求救詢問，「這件羽絨外套還有的救嗎?？」

照片一曝光，網友驚呼，「一塊一塊是怎麼回事」、「剛剛以為是蠶蛹」，也開玩笑表示「把蠶寶寶養在外套裡，直到結繭？」、「害我看成在曬烏魚腱」、「等春天就會敷出蠶寶寶了」、「以為是蠶寶寶房間」。

對此，有經驗的網友則表示，這是羽絨衣丟洗衣機後的正常現象，解決方法就是，只要將羽絨衣先曬乾或烘乾，再拍打衣服，就可以恢復原先蓬鬆的狀態。「羽絨外套需要拿去烘，才能保持蓬鬆」、「曬乾拿衣架拍一拍，打一打」、「烘乾後用手拍一拍就恢復了」、「在太陽下曬一下，然後把羽毛拍鬆」。網友也建議，羽絨衣最好用浸泡方式手洗最好。

(中時新聞網)