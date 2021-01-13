正在美國把注意力都集中國會大廈暴亂時，美國的新冠病毒(COVID-19)疫情還在惡化中，死亡人數再創下新高，一天就出現超過4300起不治病例，

美聯社報導，約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國因COVID-19造成死亡人數已超過38萬，直逼美國在第二次世界大戰的死難總人數（約40.7萬），可見其嚴重。美國目前的確診人數已超過2280萬。

美國新冠疫苗施打站，駕駛員不用下車就能施打。(圖/美聯社)

正在美國同時面臨政治危機，和極右翼極端主義的動蕩局面，星期二，美國一天內的新冠不治者達到4327人，亞利桑那州和加利福尼亞州是疫情最嚴重的2個州。

即使目前正在推出疫苗，但美國仍處於疫情爆發以來最嚴重的時候，新的病例平均每天以25萬人增加。

根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據，美國已有930萬人接種疫苗，人數雖然不少，但這樣的人數不到美國總人口的3％，這與專家們認為遏制疫情所需要接種比例仍然相距甚遠。

全美國努力加快疫苗的施打，許多城市的體育館和室內廣場開設大規模的快速疫苗注射所，甚至有「得來速」服務，人們可以搖下車窗就能伸手施打。

此外，越來越多的州已開始為老年人提供疫苗接種，分別為65、70或75歲。到目前為止，醫護人員和療養院居民已開始接受疫苗接種。在大多數地方都享有優先權。

(中時新聞網)