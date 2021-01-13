這段影片在網路上瘋傳，一名越南移工在抖音上傳一段影片，疑似有兩名移工，在火車站前欺負一位躺在地上的街友老伯，而老伯則露出痛苦的表情，移工將不斷打鬧的行為錄下，並上傳到網路，引起網友怒火，目前該名移工已經將影片刪除。

網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，地點位於桃園中壢火車站，一名街友老伯躺在騎樓，旁邊則站著一名男移工，男子將手伸到老伯的棉被裡，故意掀開，一度有將地上的紙碗擺放好，但仍作勢要拍打，老伯表情痛苦、不斷閃躲，另一名移工錄下全程，並上傳到抖音。

影片掀起網友撻伐，怒批這些人沒有同理心，在街頭流浪已經非常可憐，還被屁孩移工欺負，「開玩笑也要有限度」、「拳頭硬了」、「老伯也是逼不得已在才流浪」；不過有網友猜測，他們可能彼此認識，在互相開玩笑而已。

欺負遊民的事件經常發生，去年有一群屁孩，沒戴安全帽、騎著機車，嬉鬧的用水槍對路邊街友狂噴，一樣也是拍攝影片上傳抖音，當時引起網友怒火，並肉搜到屁孩社群帳號，而他們的社群也因為被網友灌爆，最後緊急關閉。

(中時新聞網)