北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染，院方除了立即疫調採檢，多名員工也進行隔離，而前立委沈富雄則對衛福部長陳時中隱瞞部分資訊提出質疑，並指出大家都想知道是哪一間醫院。針對防疫資訊該不該透明化，台南市議員謝龍介則忍不住直言，陳時中若為了政治前途選擇性公布資訊，不僅會拖累民進黨，甚至民進黨還可能葬送在他手上。

謝龍介13日透過視訊連線的方式，接受網路節目《新聞翟急便》訪問時，他先以日前「豬肉儀表板」出包違例，指在資訊不透明的情況下，民眾會選擇不吃豬肉，影響養豬產業，而防疫資訊不透明，大家也會有疑慮，但大家卻又不能選擇不出門，而蔡總統防疫資訊應該公開透明的態度很明確，但當指揮官如果為了個人政治前途選擇性公布資訊，「我跟你講，你最後會把整個民進黨拖累，整個民進黨會葬送在你的手上」。

謝龍介指出，蘇揆和蔡總統一定會對這件事有一個態度，雖然陳時中部長是指揮官，但當你的SOP不是這樣，隱瞞部分資訊，造成人民疑慮，還對特定媒體和其他媒體有不同的態度和待遇，媒體能放過他嗎？

謝龍介認為，如果今天大家都有正確信息，透過媒體對外披露，並不是造成社區恐慌，「你不要去捍衛本土沒有社區感染，我們要的是後續的健康維持」，他更對桃園市長鄭文燦第一時間公布相關資訊的行為表示肯定，並指出這對人民的內心會產生穩定的作用。

(中時新聞網)