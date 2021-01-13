中華職棒富邦悍將球員「花花」張正偉4年前捲入五虎將事件，爆出主因為他陷入桃色風波，還與演員妻子鄭詩婷鬧離婚有關。然而鄭詩婷近日接受媒體訪問，就透露與張正偉感情回溫，今(13日)深夜又突然在社群網站PO文，再度強調「他並不是一個渣男」，引發熱議。

鄭詩婷近日上節目受訪，讓她昔日與老公張正偉鬧婚變一事，再次被重提。為此她深夜特地PO文，強調自己沒有要黑化張正偉，也懇請媒體不要再報導4年前的新聞，讓外界以為她在炒新聞。

鄭詩婷說不管夫妻怎樣，都是他們夫妻自己的事，更透露張正偉現在全心全意為球隊新一季做準備，而她則是將家庭、小孩與事業顧好，直指很多傳言都是捕風捉影、斷章取義，同時也為夫澄清：「他並不是一個『渣男』，他是一個很認真的球員、對孩子盡心盡力的爸爸、對父母敬孝的人。」盼外界能還給他們平靜生活。

球星「花花」張正偉2017年遭週刊爆料與妻子鄭詩婷鬧離婚，還多次被發現開車載著另一名女子，不僅曾當著記者面前用髒話怒飆鄭詩婷，某次半夜喝醉在宿舍，除了把屋內東西都摔破，還對著老婆怒噴髒話，鬧到整棟樓的球員都來查看並勸架。

事後鄭詩婷也透過社群網站親自回應週刊爆料：「人生道路會有許多顛簸難行的路面，就看我們如何去面對一切困難與挑戰，饒恕、放下、放寬心去看待一切⋯⋯願上帝祝福大家 一切平安喜樂。」言語中流露出不輕易放棄婚姻的決心。

(中時新聞網)