美國國務院宣布，目前為確保未來交接程序能順利完成，美國駐聯合國大使克拉夫特訪台緊急喊卡。難道內情不單純？國民黨台南市議員謝龍介認為，也許我們在美國大選期間支持美國總統川普，對方有答應若當選讓誰來拜訪。後來川普卻落選了，不過此時駐聯大使來訪，並沒有意義。

針對克拉芙特來台一事，謝龍介在《新聞翟急便》節目中表示，蔡總統跟國安團隊很謹慎。蔡總統在元旦談話，似乎有意改善兩岸之間模式。台灣若想要和大陸之間稍有合作，對於美方釋放的消息，我們就會更謹慎。

謝龍介指出，駐聯大使來台緊急喊卡，到底是美方喊卡的。蔡總統團隊不會刻意喊卡，親美是一個立場，也不是壞事。可是蔡政府是親川普，不是親美，當時可能押川普會贏，那怎麼辦呢？川普當時也認為自己會贏，也許我們競選過程支持川普，對方有答應若當選請誰來拜訪。可是事實上川普落選了，變成這時駐聯大使來訪，沒有意義，而且未來美國總統是民主黨的拜登，這不會得到實質上的利益。

謝龍介表示，國民黨對台美之間是很謹慎，馬總統執政時就很清楚，親美友日和中，態度跟立場從來都沒有改變。可是民進黨現在是單方面親美，不是親美，而是親川普，然後仇視中國大陸；國民黨則是親整個美國，不管是民主黨，還是共和黨。所以我們現在要想，如何讓國家利益極大化，又不會讓北京覺得，有台獨立場、有偏頗，我們又能夠跟北京友善的交流。

謝龍介強調，民進黨今天甩鍋給國民黨，一點意義都沒有，因為執政的是民進黨。若國民黨冷嘲熱諷，就能讓美駐聯大使取消行程，那國民黨對萊克多巴胺冷嘲熱諷多久了，怎麼萊豬來台不會停下來？他不禁說，國民黨有這麼強嗎？怎麼連他都不知道。

(中時新聞網)