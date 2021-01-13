台糖長榮酒店協助德蘭小白花團隊研發新烘焙產品。(曹婷婷攝)

台糖長榮酒店協助德蘭小白花團隊研發新烘焙產品。(曹婷婷攝)

錢少事多，社福機構招募第一線新血難度高，少子化更雪上加霜，「曾有教保員媽媽對我說，妳辭退我小孩吧，讓他不用奔波！」德蘭啟智中心主任楊美華說，年輕人普遍不願站到第一線，即使願意，家長也跳出來勸退。儘管招募新血難，德蘭啟智中心自許「小白花」團隊，無畏錢少事多，深入偏遠村落服務，點亮別人生命。

德蘭啟智中心員工有60多人，眾人組成「小白花」服務團隊，深入偏遠村落服務，點亮別人生命，每年服務上千人次。小白花成員來自四面八方，有人遠從高雄天天通勤到台南玉井上班，工作早出晚歸，更需時常奔波大台南，1天開車400公里往返是常態。

小白花團隊成員橫跨老中青，有人一做就是10幾、20幾年，但招募新血常常徵人網頁一掛數月，也沒人上門，即使有新血報到，也往往不到1年就撐不下去。再者，中生代員工一踏進婚姻，面臨生兒育女、養家壓力，轉職比例高，楊美華說，「工時長、薪水又沒比較好，我們只能祝福。」

楊美華說，對於留下來的伙伴心存感恩，每天必須陪伴不同服務對象，且照顧、關懷工作需長時間投入，社福界形容「10年磨一劍」，但現在年輕人轉職頻繁，很難把劍磨利。

團隊成員也分享，之所以繼續走在這條路上，是因為幫助別人找到人生價值，也能用不一樣眼光重新看待自己生命；曾有位30多歲身心障礙者學會包裝、賣東西，當領薪水時，開心終於不必當伸手牌，「我總算有新身分！」楊美華說，「我們服務他們、他們服務我們」，這是一種良善的互惠。

台糖長榮酒店2021 年「周三公益日」即日起至 6 月 30 日期間的每周三，以 6 折優惠公益價鼓勵用餐貴賓捐款 30 元作為愛心善款，募集款項將支持德蘭小白花團隊，支撐他們持續為台南偏鄉社區融合服務的付出與努力，進而更喚起社會大眾關心與重視社服人員堅守崗位分享生命分享愛的意義與價值。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，「周三公益日」活動也拓展行動到《創造幸福》，期望透過協助德蘭小白花團隊研發新烘焙產品，讓產品與善款來源更充裕，特別帶著烘焙主廚黃信昌，融入在地食材苦茶油、白米、與薑黃等，製作研發「小白花幸福餅乾」，之後也將安排德蘭身心障礙青年到參與烘焙職訓。

(中時 )