全球晶圓代工龍頭台積電將在14日舉行法說，外界除了關注先進製程研發、資本支出是否上調以及產能狀況之外，在陸美科技產業競爭下，台積電先後捲入華為供貨問題，赴美國亞利桑那州設廠投資，甚至近期還傳出受到日本政府邀請設廠，一再顯示台積電所擁有的先進技術在整個半導體產業鏈的重要地位，更印證台積電創辦人張忠謀所述，在亂世之下，台積電將成兵家必爭之地。

張忠謀在2018年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。

台積電在7奈米製程取得重大進展，協助客戶快速進入市場，加上5G時代來臨，所帶動的高效能運算、AI等應用市場，對台積電的先進製程需求大增，加上半導體為科技產業發展基石，先進製程所帶來的優秀效能，更成為科技產品表現關鍵，台積電繼續加深先進製程以及封裝技術的研發，讓競爭對手三星電子追得相當辛苦。

台積電董事會去年11月核准，將於美國亞利桑那州設立百分之百持股之子公司，實收資本額為美金35億元。台積電去年5月15日宣布將赴美國亞利桑那州設廠，規畫投入120億美元資本支出，預計於2021年動工、2024年量產，最終月產能達2萬片的5奈米晶圓廠。

美國亞利桑那州鳳凰城政府去年也無異議通過台積電開發案2.05億美元資金，協助改善當地基礎建設，讓台積電順利在當地生產5奈米製程。

還有消息指出，台積電將投入300多名擁有5奈米製程技術的員工組成的團隊，來協助美國將設立的晶圓代工廠落成。此外，將另招聘擁有1到2年經驗的美國應屆畢業生與年輕工程師，這些工程師將前往台積電的台南工廠進行培訓，為期1年，才會前往美國亞利桑那州。

去年日媒也不斷報導，日本政府一直沒放棄挖角台積電赴日設廠，前美國外交官指出，必須拯救被北京當局主張有領土權的9段線內「寶藏」指的就是台積電。包括高通、NVIDIA等美國半導體公司，都是台積電的重要客戶。美國有意拉攏日本圍堵大陸半導體自主化，找上台積電赴日設廠是最好方法，但台積電也不斷澄清，不排除各種可能性，但目前沒有相關計畫。

至於近日又傳出台積電赴日消息，主要是台灣的《經濟日報》稱台積電要前往東京橫濱設置先進封測廠，《日刊工業新聞》則是提到台積電將在茨城縣筑波市設置先進技術研發中心。

但據外國財經媒體報導，Iwai Cosmo分析師Kazuyoshi Saito認為，若消息屬實，將對日本半導體產業是重大利多，雖然日本半導體生產設備與材料領先全球，但製程能力低落，但若能在陸美對抗架構下取得台積電協助，有機會讓日本半導體產業有能力自保。以日本產經省在2019年財年編列預算2000億日圓，發展先進製程，但日本生產能力有限下，台積電就算赴日設廠也難以發揮作用。

不過，各國拉攏台積電前往設廠，顯見台灣半導體產業實力已經被看見，台積電為首的半導體公司也成為產業要角，這也印證張忠謀當時所述，台積電已經成為兵家必爭之地。

(中時新聞網)