近來有旅宿業者請知名畫家黃進龍等人為後壁湖作畫，盼藉藝術視角引導大家換個角度看墾丁，會發現陌生的風景更為驚豔。（謝佳潾攝）

說到墾丁，遊客最愛去南灣，陽光沙灘比基尼美得迷人，附近更是飯店、民宿林立，但近來有旅宿業者欲扭轉大眾印象，請知名畫家黃進龍等人為後壁湖作畫，盼藉藝術視角引導大家換個角度看墾丁，會發現陌生的風景更為驚豔。

後壁湖飯店業者指出，墾丁一直是熱門觀光景點，南灣、小灣無人不知曉，那一帶的景色更是遊客心目中最美麗的，相較之下，後壁湖給大眾的印象幾乎是海鮮、遊艇，至於風景有多美，對遊客來說好陌生，可是後壁湖的美，真的不輸人。

他說，後壁湖在南灣西側，向東可以看到墾丁國家公園附近山丘，也能眺望台灣最南的一級展望點「大山母山」，而天氣晴朗時海天一線的景色更是近在眼前，不時還會有幾艘小船悠遊其中，不管從哪個角度看過去都是種享受。

為此，業者決定藉由藝術行銷後壁湖，把後壁湖的各種美變成畫驚豔外界，而在獲獎無數的台師大教授黃進龍的帶領下，他與10名優秀的碩博士生耗時3個月完成26幅畫作，以「初秋．寫意：馥蘭朵墾丁」為名開展供人欣賞，直至6月30日止。

黃進龍以自然平順且純熟的西方繪畫技法，擷取熟悉的東方文化哲學為創作基底，成功畫出《陽光燦爛碧池青-馥蘭朵》，展現從飯店池中望向大山母山的山丘景緻，以藍調的天空與水池，對照凝鍊的暖調光線處理，表現陽光燦爛下的浪漫美好氛圍。

黃進龍是前台師大藝術學院院長、終身免評鑑教授，同時也有台灣水彩畫協會理事長等榮譽，擅長以獨特的東方韻味體現東方文化的優雅，並能呈現出東方的情意韻味、精準地表達蘊藏在畫中的豐富內涵。

(中時 )