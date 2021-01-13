現代不少女性藉由後天加工滿足巨胸夢想，但外科醫師蕭慕琦在節目上透露，曾有一名30幾歲女性哭著要求做縮乳手術，原來該病患遇人不淑，被渣夫騙去豐胸又被賣到人蛇集團，遭遇相當悽慘。

外科醫師蕭慕琦在《媽媽好神之俗女家務事》透露，遇過有名H罩杯的女病患，才30幾歲就拄著四角拐杖，不但挺不直腰，看起來還面黃肌瘦，一進診間就要求做縮乳手術，一問才得知對方是越南外配，當初因為臉蛋身材好，先生對她一見鍾情，最後成功把她娶回家，兩人結婚一年就有了孩子，未料幸福美滿的生活過沒多久就變質了。

婚後第二年，丈夫迷上賭博，只要病患念他不去工作，對方就開始酗酒家暴，但為了小孩和家庭，女方都選擇隱忍，一段時間後，老公突然懺悔，開始找工作、戒酒，種種表現都讓她放心不少。

蕭慕琦說，病患被老公賣給人蛇集團逼迫賣淫。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事Youtube）

直到有一天，病患老公突發奇想地讚美她身材好，但又對她說「覺得好像少了什麼」，並帶她去醫美診所作了隆乳手術，還一下提升到H罩杯，出院後，老公以慶祝為由帶她去高級場所吃燭光晚餐，沒想到，途中老公「尿遁」一去不回，接著還出現一群黑衣人，對她說：「妳老公把妳賣給我們了」。

後來，病患才知道老公在外欠了很多賭債，就把她變漂亮賣給人蛇集團還債，不但被逼著下海賣淫，期間因為想逃跑還遭到毒打，甚至被餵毒控制了8至10年，也由於毒品關係導致她營養不良、骨質嚴重疏鬆，害她一身病，最後警方破獲人蛇集團才把她救出來，勒戒養傷完，才終於拿出雙峰裡的填充物，減輕身體負擔，還得持續到骨科追蹤治療，讓主持人季芹、佩甄都忍不住直呼好慘。

先豐胸再賣到人蛇集團？遇渣夫害自己一生超憔悴？！

(中時新聞網)