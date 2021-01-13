去年起，中澳兩國就一系列地緣政治議題的角力白熱化後，大陸開始對一連串澳洲進口商品實施「限制」，包含銅精礦在內，去年11月大陸進口澳洲銅精礦大減近8成，再加上最新消息指出，蒙古國因建設項目超支，正在考慮終止奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅礦地下礦項目，如果一旦成真，澳洲礦產巨頭力拓將面臨雙重打擊，淪為「財礦兩空」的下場。

大陸《金十數據》報導，澳洲礦產巨頭力拓控股的綠松石山資源（Turquoise Hill Resources）表示，蒙古國正在考慮終止奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅礦地下礦項目。

據了解，力拓去年12月就曾透露，由於地質條件惡劣，地下礦建設項目將超支14億美元、達到67.50億美元。對此，蒙古國非常不滿意，要求奧尤陶勒蓋項目如果無法帶來經濟效益，該國將有必要進行審查和評估，以判斷是否需要終止該項目。

報導指出，根據公開資料顯示，在已探明的礦產中，蒙古國的奧尤陶勒蓋項目是全球最大的銅金礦之一，該礦銅儲量為3110萬噸、黃金儲量為1328噸、白銀儲量為7600噸，在地下礦項目成功建成後，預計將為力拓貢獻一年20%的收入。然而，如果蒙古國確認終止這一銅礦項目，那麼力拓不僅將失去一個可供50年開採的大型銅礦供應源，而且還要為此背負沉重的債務。

因此，該澳企在一份單獨的聲明中指出，自2010年以來，兩家公司合計已經向奧尤陶勒蓋項目投入110億美元（約合台幣712億元）資金。其中，蒙古國和力拓及其控股公司需要承擔項目建設期間，所累積的70億美元合作貸款。

報導並提到，更糟糕的是，力拓還失去了重回大陸主流市場的契機。根據官方數據顯示，去年11月，澳洲銅精礦對大陸出口量出口銳減至2.67萬噸，同比暴跌78%，而蒙古正是大陸銅精礦第三大供應來源，力拓希望藉助蒙古銅礦項目，重新拿下大陸買家的大訂單。換句話說，如果蒙古國真的終止該銅礦項目，力拓將面臨「財礦兩空」的下場。

(中時新聞網)