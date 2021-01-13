美國眾議院在星期三宣布將啟動彈劾總統的程序，以實質行動制裁川普。至少有5名共和黨眾議員已表態支持，他們將與民主黨人一起投下彈劾票。

美聯社報導，眾議院牧師以「從暴亂中抓住正義」的祈禱詞為眾議院會議開幕，針對的議題就是川普總統煽動群眾發動暴亂，必須被彈劾。

民主黨麻瑟諸塞州眾議員麥格文（Jim McGovern）說，「川普在白宮的每時每刻，都在危害這個國家，煽動暴亂是明確的犯罪，我們如今在處的地點，就在犯罪現場。如果不是美國總統，我們就不會在這裡開這個會。」

他說，川普告訴人群「遊行前往國會大廈」，這個信號相當明確。

共和黨眾議員亞當·金津格發言支持彈劾，目前有5位共和黨眾議員表態支持，包括錢尼的長女。(圖/美聯社)

共和黨眾議員亞當·金津格（Adam Kinzinger）支持彈劾，他說，會有更多共和黨人與他一起投下彈劾票。比如懷俄明州眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)就是，她正是小布希時代的副總統-迪克錢尼的長女，她的表態相當有影響力。

預防國會大廈再遭群眾闖入，相當數量的國民警衛隊進入國會大廈鎮守。(圖/美聯社)

除了金津格、錢尼外，其他已表態支持彈劾的共和黨眾議員有：紐約州約翰·卡特科(John Katko)、密西根州的佛雷德·烏普頓(Fred Upton)、華盛頓州的海梅·埃雷拉·貝特勒(Jaime Herrera Beutler)。

不過，有些共和黨人雖不滿意川普，卻不支持彈劾。比如奧克拉荷馬州共和黨眾議員湯姆·科爾(Tom Cole)，他說：「1月6日將是他在眾議院服務以來最黑暗的一天，這將是他永遠的記憶。」但是科認為，許多美國人選擇支持川普，眾議院採取的任彈劾行動，會進一步分裂美國。

(中時新聞網)