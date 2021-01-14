今（13）日才報導，一名女網友在萬華一間知名小吃店，巧遇台北市長柯文哲，當時似乎在拍攝美食影片，柯文哲對面坐了一名俏麗短髮正妹，女網友不禁好奇到底是誰，期間一時有人誤會正妹是老闆娘，不過其實該位正妹，是東森新聞記者謝佑昀。

13日傍晚大約6點多，一名女網友在臉書社團「我是萬華人」PO文並分享照片，表示「巧遇市長，現在進行式，求解旁邊兩位是誰」，照片拍攝地點是萬華一間知名滷肉飯，而市長柯文哲坐在店裡，一邊坐著戴紳士帽、面露微笑的副市長蔡炳坤，對面則是一名短髮、身穿洋裝與黑色短靴的正妹。

正妹記者謝佑昀（圖片取自／謝佑昀Acey Hsieh授權提供）

這名正妹意外引起原PO注意，雖然照片只有側面，不過看的出來女子長相漂亮、皮膚白皙、雙腿修長，而經《中時新聞網》查證，這位正妹是東森新聞記者，當時與市長柯文哲、副市長蔡炳坤正在錄製節目，網友路過捕捉這一幕，也讓許多人大讚「不修圖、不抓角度也很美」。

83年次的謝佑昀，畢業於東海大學社會系，一畢業便進入中天新聞，擔任記者4年後，轉往東森新聞，報導台灣之美的系列新聞，也獲得網友好評，雖然年紀輕輕，但資歷豐富，吸引不少粉絲關注。

(中時新聞網)