因石家莊一新增新冠病例曾在1月4日到茅台酒廠（壇廠物流園區）裝貨，為作好疫情防控，貴州茅台13日發出 《關於進一步加強疫情防控工作的緊急通知》，要求集團在仁員工原則上一律不允許離開仁懷，不允許參加任何聚集性活動。

封面新聞報導，這名確診病例的行動軌跡經通報後，引發行業廣泛關注。13日，貴州茅台即發出《關於進一步加強疫情防控工作的 緊急通知》。要求集團在仁員工原則上一律不允許離開仁懷，不允許參加任何聚集性活動，不得前往 KTV、酒吧、網吧等公共場所。要全面加大督導檢查，確保各項防控措施貫徹執行到位；對工作推進不力的單位和個人，集團將從嚴追責問責，情節嚴重的，移送地方公安機關嚴格處置。

同時，嚴格外來人員管控。重點人員（境外來返黔人員和非法偷渡人員、中高風險地區來返黔人員、確診病例或無症狀感染者的密切接觸者）來仁，嚴格實行「14天集中隔離＋14天居家隔離＋5次核酸檢測」防控措施。其他省外來（返）仁員工一律實行「7天居家隔離＋1次核酸檢測」防控措施。省外返仁員工持核酸陰性證明並居家隔離結束後，方可有序流動和正常返崗。暫停一切非必要的對外接待工作。

一律不得舉行集體團拜、大型慰問、聯歡、聚會等活動。非必要不得召開50人以上聚集性會議。

另外，還將對所有辦公場地、食堂、會議室、電梯、參觀地點等非生產作業區域，繼續按要求開展消殺工作。

13日上午，茅台集團黨委書記、董事長高衛東已召集眾高管和相關部門負責人對強化疫情防控做了緊 急部署，相關工作細節據信已全面傳達。

貴州省衛生健康委員會官方網站發佈通報顯示，截至2021年1月13日9時，排查到河北省確診病例史某某在該省密切接觸者32人，擴大搜索人員2623人，對其活動軌跡外環境採樣144份，累計已檢測密切接觸者32人，擴大搜索人員2623人，環境樣本139份，均為陰性。

目前已對相關人員按防控要求進行集中隔離管控。同時，對史某某在該省活動的外環境已進行全面消毒處理。

(中時 )