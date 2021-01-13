歐盟高官拒見美國國務卿蓬佩奧，美國務院取消本周所有出訪行程，波及美駐聯大使克拉芙特訪台？民進黨立委張宏陸表示，美國總統川普怕搞不好怕會惹出更大風波，才緊急踩煞車。

張宏陸在政論節目《少康戰情室》中表示，美駐聯大使突然不來了，最主要的原因，就是蓬佩奧沒有辦法去歐洲訪問，如果只有他不能去歐洲訪問，然後克拉芙特可以來台灣，整個川普團隊中，尤其是蓬佩奧的臉不知道要放哪裡？因此他覺得這是一個非常重要的原因。

張宏陸指出，拜登新政權已經確定要交接了，一定有很多東西，他希望你不要再做、希望你不要再怎麼樣，因為有些會牽涉到拜登以後的外交政策或什麼的，他當然希望踩煞車。

張宏陸接著點出，美國的高級官員要來台灣，美國在台協會(AIT)應該事先都會知道，都會提前做準備。可是AIT原本在1月11日要舉辦年度記者會，這是它每一年很重要的一件事，卻忽然在1月8日宣布延期。所以他相信克拉芙特要來台灣的這件事，其實AIT在事前沒有接收到訊息。

張宏陸猜測，出訪歐洲和來台灣，是蓬佩奧外交政策的延續，但是美駐聯大使突然不來了，這個舉動也是蠻臨時的，連AIT也都不清楚。而且川普僅剩下7天任期，他可能後來想一想，也不要再來了，因搞不好這樣惹出更大風波。川普的個性是狂，但是他不笨，他是一個很聰明的人。

(中時新聞網)