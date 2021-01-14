我遇到了許多景色與故事。

就像是被風從背後推著，我跑遍了整座島嶼。

日本旅台攝影師作家小林賢伍，2018年拍攝了「宜蘭聖母峰」引起許多共鳴，在他命名下，這座山成為人人皆知的「抹茶山」，也締結小林與臺灣人的深厚情誼。有感於臺灣人在311大地震時對日本的支持，小林來臺旅居，這段期間，他愛上這裡的人，這片土地，並希望藉由自己的才華——攝影與寫作——向世界傳達臺灣之美。

在臺灣生活的2,190個日子裡，就像是有一陣風從背後推著，推動著他持續探索這座島嶼的美景，臺灣總能帶給他出乎意料的驚喜。呼應年少時「我想從老鷹的背上俯瞰全世界」的夢想，《風起臺灣》是他首度以空拍視角拍攝臺灣，全書共收錄北中南東離島60祕境，搭配小林走訪各地的旅行札記與心情，美麗且獨特的照片和文字，讀來格外觸動人心。

本書是小林賢伍送給臺灣人的禮物，亦是他向空拍大師齊柏林先生的致敬之作，「身為日本人的我，帶著敬意與誠意，記錄並讚頌這片大地。您出生的國家，如今依然很美。」他說，深刻心情都記錄書中。

【精彩書摘】

虎頭山 Hutou Hill。(圖／大塊文化提供)

存在於原生世界中的美景。

虎頭山

Hutou Hill

綠色與藍色的邊界線。

照片右邊的美景被譽為「翡翠豆腐」，亦是東吉嶼上的夏季風景詩——菜宅。用日文直譯的話，就是蔬菜之家。島上的一半面積，覆滿了鮮亮新綠色的大草原。照片後方，是位於島嶼南方，高度34公尺的虎頭山。從海上眺望，看來就像是一隻小虎躺在大虎身上，因而得名（我沒能拍到那個角度）。

被蔚藍大海包圍的這座小小的寶島，到底還充滿了多少魅力啊？

東吉嶼燈塔 Dongjiyu Lighthouse。(圖／大塊文化提供)

東吉嶼燈塔Dongjiyu Lighthouse

東吉燈塔位於島嶼北側海拔47公尺的最高點。明末清初臺灣與福建廈門間的往來十分頻繁。這座燈塔所在之處是船員和漁夫們的指標。然而，眾所周知，這一帶也是海難事件最頻繁發生的海域。為了提升附近海域航行的安全性，明治44年（西元1911年）興建了燈塔。

倘若這座島嶼是一艘船的話，東吉燈塔則能照亮往來經過的船隻，並持續為各國船隻指引前路。

小池角雙曲橋 Xiaochijiao。(圖／大塊文化提供)

小池角雙曲橋

Xiaochijiao

Zigzag

Bridge

地球、澎湖、海洋。

帶著笑容的女生，在橋上奔跑著，她說「好像跑在大海上」。澎湖蓋了很多橋，站在橋上，豐富的生態系就在腳下展開，清澈的大海讓旅人不禁停下腳步。

面對這片廣闊大海時，我恰好完成了這本書一半的拍攝工作。開始從天空記錄臺灣之後，我覺得相較於陸地，很意外地，大海反而帶來更多的發現。究竟是因為人類無法在海上行走的關係，還是說，大海能帶給人無限的可能性呢？就像我會選擇在深夜時段寫文章一樣，當我想要客觀地觀察事物時，就會選擇來到大海前。

澎湖，真的是會刺激人類想像力的島嶼。

(本文摘自《風起臺灣 Be Sky Taiwan》/大塊文化)

【作者簡介】

小林賢伍 | KENGO KOBAYASHI

來自日本東京的攝影作家，從日本料理專門學校畢業後開始踏上旅途，已造訪過二十五個國家。當初為了巡訪世界遺產開始旅遊世界各地，於2016年來到臺灣，被臺灣的祕境美景和原住民文化深深吸引，決定停下腳步留在臺灣。曾拍攝的「宜蘭抹茶山」、「桃園撒哈拉沙漠」等美景照片引起大眾熱烈討論，並受到各大媒體爭相報導。2017年起，連續三年擔任「世界公視大展精選 Best of INPUT」攝影工作、連續三年獲選「Art Revolution Taipei 台北新藝術博覽會」百大名人。2020年參與交通部觀光局・嘉義縣阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片。現今，除了推廣臺灣觀光，也透過攝影拍攝工作，持續向世界傳達臺灣之美。

▍ 著作

2018年 《いちばんかんたんたのしい 大人の台湾》

2019年 《台湾日記 Taiwan Diary——我能做的，就是告訴全世界臺灣的美！》

2021年 《風起臺灣 Be Sky Taiwan——我想從老鷹的背上俯瞰全世界，發現臺灣。》

▍ 個人攝影展

2016年 「翡翠大地 - ILHA FORMOSA-」

2017年 「藍色的島國 - OUR ISLAND-」

▍ 品牌代言、廣告

2019年 華航 「TAIWAN・The Wonderland Of Asia」

2020年 臺系品牌手機「ASUS-Zenfone 7 - 翻轉・不凡」

2017-2020年 科學麵「吃科學麵的孩子不會變壞」「離開地球表面篇」廣告演出

▍ 臺灣觀光推廣

2018年 新北市觀光旅遊局「淡蘭古道」

2018-2020年 高雄市觀光旅遊局「六龜」

2020年 交通部觀光局・嘉義縣阿里山國家風景區管理處「神話的大地」

《風起臺灣 Be Sky Taiwan》/大塊文化

(中時新聞網)