乍聽之下，紫雲出山是個有點難記憶的名稱，但背後蘊含的是大家耳熟能詳，浦島太郎的傳說。相傳浦島太郎回到陸地上後，打開了從龍宮帶回的玉手盒，盒中冒出冉冉白煙將他變成兩鬢銀絲的老爺爺，白煙更幻化成紫色煙霧，盤據了這座山頭，因此留下了這樣的地名。太宰治經典翻案文學作品《御伽草紙》也收錄了這一則故事，推薦大家可以找來看看，感受一下傳說寶地與文豪的另一面。

而這樣的紫雲出山，成為了瀨戶內諸島獲選為紐約時報「2019年最值得去的52個地方」宣傳畫面，在這裡，你可以感受到藝術與自然和諧的共處。而在緊鑼密鼓的藝術祭行程中，穿插一天單純看看自然光景的小旅行，也是提昇旅遊品質的重要法則。

有「天空鳥居」美稱的高屋神社。(圖/P. 瀧谷 EVENT365生活誌 提供)

紫雲出山距離瀨戶內海門戶高松市車程約一小時，非常適合自駕前往，能一起典藏的景點包含了「日本天空之鏡」父母濱、擁有「天空鳥居」美稱的高屋神社，剛好可以安排成「能睡晚一點的三豐市一日遊」。紫雲出山最具盛名的便是櫻花季的風景，夏天繡球花盛開也相當美麗，這次旅途我們恰好選擇了兩花季間的空檔前往，雖然什麼花都沒有，但也少了觀光客的紛擾，有的是瀨戶內諸島簇簇連綿、輕煙裊裊的美麗景致，即為舒適的步道體驗，成為了我與旅伴心目中的「Power Spot」[1] ... (未完待續)

[1] Power Spot，能量景點，日本人喜歡將洗滌身心靈的地方，通常指的是歷史悠久的古蹟、莊嚴的神社，或是壯麗的大自然景觀。

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)