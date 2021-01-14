憧憬婚姻的女人都希望嫁一個寵愛自己的好老公，但有些女人婚後特別可憐，辛辛苦苦的為家庭付出，卻不被老公理解，星座運勢網站「星座喲」點名以下3個星座，他們婚後都很顧家，也付出大把心力，但是老公卻完全不體貼他們的辛勞，非常可憐！

▍1.處女座

處女座的女人思緒清晰，說話直接，但有時比較挑剔，說話容易得罪對方，婚後就算為家庭付出很多，還是難以被老公諒解，處女女又懶得幫自己說話，所以他們在婚姻裡很可憐，付出再多只換來老公的冷言冷語。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的女人很顧家，對家庭任勞任怨的付出，他們的性格溫柔、善良，但很不會說話，不會爭取自己的權益，常會讓家裡的人覺得他很軟弱，然後被軟土深掘，非常可憐。

▍3.獅子座

獅子座的女人比較強勢，喜歡主導一切的事情，容易讓另一半覺得沒面子，而且他們性格比較獨立，如果可以自己解決的事情就自己動手做，但也因為如此常會忽略老公的感受，這種狀況下就算付出在多，老公也不會珍惜。雖然獅子女為家庭盡心盡力，但老公卻常有被忽略的感覺，而不體貼獅子女的辛苦，婚後生活可說是滿可憐的。

▍4.摩羯座

摩羯座的女人工作能力很強，而且熱愛自己的工作，婚後也很重視自己的家庭，但是卻不擅長表達自己的感情，雖然為家庭付出許多，也很努力工作改善生活品質，但卻常常讓老公覺得他不懂情趣、太好強，魔羯女又很容易遇到軟爛的老公，情勢逼得他要努力顧好家庭，又不被老公理解，既兩難又可憐。

(中時新聞網)