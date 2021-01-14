【回憶殺】49歲前藝人胡晴雯外型陽光亮眼，口條流利、台風穩健，主持無數節目和活動，早就看遍大大小小的場面，卻在韓星成宥利的場子出糗，露出胸前點點渾然不知。

胡晴雯是金門人，就讀靜宜大學中文系時參加嬌生漂亮寶貝選拔，從千名選手中脫穎而出，成為嬌生的代言人，便活躍各個電視廣告中；大學畢業後，胡晴雯考上復興航空空服員，飛了國內三年後轉換到華信航空繼續當空中飛人，一年多後她被電視台相中，與郭子乾共同主持節目《娛樂7-UP》，正式踏進演藝圈。

胡晴雯儀態優雅、外型突出。（圖／中時資料照）

胡晴雯出道約10年，拍過非常多電視廣告和擔任商品代言人，像是洗髮精、醬油、洗衣機、內衣等，被封「活動女王」與「廣告女王」。身為金門人的她，不忘推廣家鄉，連續數年為金湖鎮花蛤季代言，以及宣傳金門酒廠面膜，她表示金門除了風景秀麗、人民純樸、特產好吃，還有特殊的戰地歷史，以當金門人為傲。胡晴雯也有跨足電視劇和節目主持，舉凡《麻辣鮮師》、《艾曼紐要怎樣》等，或是節目《MTV封神榜》、《綜藝大集合》、《大陸真奇妙》等，甚至當起作家，出版《旅遊保養美人書》。

身為主持界老手，卻發生走光露點事件，2006年韓國女團Fin.k.l成員成宥利來台為化妝品品牌代言，主持人胡晴雯穿著一襲白色細肩帶低胸洋裝，不慎露出粉紅點，鎂光燈立刻閃個不停，但她似乎渾然不知，事後透過助理大呼穿的衣服沒很性感，應該沒有走光；被問到為何沒做防護措施，胡晴雯認為有穿內衣不需要，駁斥絕對沒有為了版面搶「客人」成宥利的鋒頭。

胡晴雯主持成宥利的代言活動，不慎走光露點。（圖／中時資料照）

感情方面，胡晴雯26歲交往前製作人俞凱爾，一談便是長跑8年，可惜沒共步禮堂，分手後隔年她閃嫁交往1年的香港戎氏集團主席戎成德，男方身價上百億，在大陸、香港和亞太區都有公司，婚後胡晴雯宣布淡出演藝圈，隨夫定居香港，陸續生下一對子女。

胡晴雯和老公戎成德。（圖／中時資料照）

直到2019年，胡晴雯的近況才被好姐妹廖家儀曝光，廖家儀在臉書曬出與同嫁香港富商的胡晴雯、吳佩慈、白歆惠和賈欣惠的照片，可以看到五人神凍齡，外型如當年一樣美麗，保養功力一流。

胡晴雯、廖家儀、吳佩慈、白歆惠和賈欣惠都因另一半定居香港。（圖／翻攝臉書）

(中時新聞網)