好的教育不只是學校老師的責任，必須同時靠家長的協助，才能讓孩子得到最好的成長。為人父母都不願意看到自己小孩受處罰，一位父親發現女兒被罰抄份量不少的課文，但女兒僅錯一題，還拿97分的高分，讓他質疑女兒遭受委屈，特此致電給老師。不過一通電話過後，父親反而向老師道謝，更讚賞他的教育理念。

這名父親在臉書「爆怨公社」上發文說，近日回家發現女兒狂抄著課文，回頭看到他就哭訴說被老師處罰，一看抄寫份量還很多，趕緊尋問被處罰的原因。女兒表示，老師說考試內容很簡單，但她卻錯了不該錯的地方。不過父親一看，女兒只錯了一題選擇題，還拿97分的高分，認為老師處罰過於偏激，當下差點撕掉作業簿。

不過，父親想到這位三年級的班導，平時威嚴和睦並俱，了解小孩子，也不會輕易處罰學生。於是決定向老師詢問女兒被處罰的真正原因。一通電話過後，父親才了解到，原來老師當初僅要求訂正一部份有錯誤的地方，是女兒一再拖拖拉拉、耍賴，才決定罰她抄整篇課文。

電話中，老師還向父親說「因為要考試了，如果爸爸有認為女兒在這次的罰抄寫中有學習到尊重及敬重，那她的罰寫就能結束。」這讓父親不僅消除所有怒火，更非常感謝老師對小孩的指導，他表示「雖然有處罰，但最終權還是放給家長去取決這次的處罰意義，讓小孩的成長方面能有一個正確觀念。」後來父親也和女兒釐清，她是因為不敬重老師才遭處罰，女兒也坦承認錯。

貼文一出，不少網友紛紛讚賞原PO的應對方式，認為他是位明理的家長。「好棒的溝通，都有互相尊重對方，而不是第一時間先指責對方的不是」、「很好的互相確認、互相溝通，謝謝家長和老師給了良好示範」、「看起來是小孩子有他自己想法，也可以了解一下為何不願照老師說的去做」。

(中時新聞網)