擁有俊美臉蛋的演員林家佑，25歲時罹患骨癌，在人生的盛夏時節迎來最震撼的篇章。3年的抗癌路上，健美身軀因療程而花般凋謝，右手臂上留下20公分的手術傷疤。曾與傷疤一同躲藏的他，最終選擇將病情分享出來，與同在困境中的人們一起成長。如今，28歲的他推出人生第一本寫真，由台灣男體攝影第一品牌「晏人物」操刀，書名取作《REBORN》，紀錄他歷劫歸來的「重生」姿態。

《REBORN：晏人物男子寫真》中呈現了林家佑挺過病痛，重新綻放的健美身軀，不若以往寫真封面的性感強調，晏人物讓林家佑從蘊著綠光的池子裡出浴，健壯背肌好似水中堅石，粗曠中透著水氣，而線條完美的上臂大方露出骨肉瘤手術的傷口，那是封面視覺的焦點，也是「林家佑」重新出發的起點。

林家佑拍大尺度全裸寫真，首度曝光20公分的手術傷疤。（圖／尖端出版提供）

因為療養而消蝕的體態已回復到極佳狀態，寫真中可看到身著Outdoor風短褲的他從岩石中帥氣走來，帶有一點塵土與汗，比起25歲時的青春陽光，多了歷練的鋒芒；另一組照片身著純白底褲，在沙灘上做出搏擊動作，腹肌與重點部位魅力盡顯，而夕陽裡的神情彷彿在說「這些阻礙，我都要擊倒。」比起在床鋪上擺出撩人姿勢，晏人物讓林家佑在房間裡自在伸展，用最舒服的樣貌與傷疤一起入鏡，完成本次尺度最大的全裸攝影。

曾與無數帥氣男藝人合作過的晏人物，談起與林家佑的相遇，表示一開始是在便利商店巧遇，並由晏人物自薦合作，從此便一起完成了眾多作品。而某次工作結束後，林家佑提起自己手臂上巨大紅色疤痕的來由，讓曾也飽受疾病困擾的晏人物非常感同身受。

2020年的4月底，由晏人物操刀，林家佑第一次將身上的疤痕放進作品裡，並且第一次將整個抗癌過程公開出來。從身體裡取出4公分的骨肉瘤，從滿身肌肉變成紙片人，從陽光到內向，一字一句道出滿布淚水的旅程。因為他希望自身的經歷能有所意義，能帶給別人勇氣和力量，他希望那道傷疤，變成活著的生命勳章。

(中時新聞網)