迎來新的2021年，大家都希望財神爺能眷顧，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授就指出，隨著九大行星運轉，磁場就會改變，更會影響到個人運勢的好壞吉凶。這時如何趨吉避凶就很重要，他向《中時新聞網》透露，在這全新一年，財運「最好」及「最差」的三個生肖，是否能否極泰來，你上榜了嗎？
●財運最佳生肖前三名：鼠、龍、馬
TOP3【鼠】：「太陽星照耀」
屬鼠的朋友，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。
TOP2【龍】：「福德星高照」
屬龍的人，在新的一年只要認真做事，就會獲得更多回報。
TOP1【馬】：「龍德、紫微、天喜」
屬馬的人，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，今年會有貴人相助。
●財運最差生肖前三名：雞、牛、羊
TOP3【雞】：今年犯五鬼
屬雞的人，今年容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失。因此要慎防身旁的人慫恿，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。
TOP2【牛】：今年值太歲
屬牛的人，由於值太歲，今年容易遇到雜事多，忙中出錯的情形。因此要格外小心謹慎，注意是非口角。
TOP1【羊】：今年逢沖太歲、歲破、大耗
屬羊的人，由於逢沖太歲，正沖影響比較大，要預防在投資方面失利。另外也要避免爭執，慎防口角。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。