迎來新的2021年，大家都希望財神爺能眷顧，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授就指出，隨著九大行星運轉，磁場就會改變，更會影響到個人運勢的好壞吉凶。這時如何趨吉避凶就很重要，他向《中時新聞網》透露，在這全新一年，財運「最好」及「最差」的三個生肖，是否能否極泰來，你上榜了嗎？

●財運最佳生肖前三名：鼠、龍、馬

TOP3【鼠】：「太陽星照耀」

屬鼠的朋友，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

TOP2【龍】：「福德星高照」

屬龍的人，在新的一年只要認真做事，就會獲得更多回報。

TOP1【馬】：「龍德、紫微、天喜」

屬馬的人，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，今年會有貴人相助。

三個生肖在2021年財運最差，要慎防小人，謹慎言行。(示意圖/達志影像)

●財運最差生肖前三名：雞、牛、羊

TOP3【雞】：今年犯五鬼

屬雞的人，今年容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失。因此要慎防身旁的人慫恿，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。

TOP2【牛】：今年值太歲

屬牛的人，由於值太歲，今年容易遇到雜事多，忙中出錯的情形。因此要格外小心謹慎，注意是非口角。

TOP1【羊】：今年逢沖太歲、歲破、大耗

屬羊的人，由於逢沖太歲，正沖影響比較大，要預防在投資方面失利。另外也要避免爭執，慎防口角。

(中時新聞網)