台灣出現首起醫師院內染疫案例，引發軒然大波，但由於不能透露醫院名稱，因此「北部某醫院」成為熱搜詞。對此有網友PO文詢問「桃園也算北部？」，引發網友論戰。

網友12日在PTT八卦版PO文「桃園就桃園 一直講北部是哪招」，他表示，一早起來看見新聞說北部醫院出事，讓他嚇壞，一直想說是在台北還是新北，結果一看內容才知道是在桃園，氣得直說「X的桃園就桃園，幹嘛一直說北部？」

文章PO出後也引發鄉民論戰，不少人附議原PO：「台北的時候就說台北，新北就說北市，桃園就變北部，這什麼邏輯」、「如果是台北市就不會說北部了」、「好的就桃園，壞的就北部」、「桃園變成佛地魔了，不能說出口」、「跨年的沒事 沒跨年的有事 這叫...」、「看來以後北部指的都是桃園」、「北部某市長正在開記者會哦」、「當初看真的以為是雙北，結果是桃園...」、「桃園到底算啥北部，笑死」。

但也有人反擊原PO：「桃園不是北部難道是南部？」、「天龍人都覺得台北以南就是南部」、「雙北、桃園、新竹、基隆跟宜蘭本來就北部啊」、「好啦，桃園算南部，滿意了嗎」。

實際上，依照中華民國區域劃分，北部地區除了大台北地區的台北市、新北市與基隆市外，桃園市、新竹縣市也的確是屬於北部地區，至於宜蘭縣則較有爭議，二戰過後，行政院國發會將其劃為北部地區，但中央氣象局則是將宜蘭歸為東部地區。

(中時新聞網)