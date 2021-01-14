高雄輕軌大南環通車第2天首撞就發生 03:002021/01/14 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄輕軌大南環通車第2天首撞就發生。（翻攝高雄點臉書／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄輕軌大南環段12日才宣布啟用，13日晚上近9時在新站凱旋武昌站，就發生機車擦撞意外，通車到首撞不到2天。 警方調查，28歲莊姓男子騎車載18歲魏姓男子，13日晚上8時53分許，在凱旋三路疑闖紅燈，因此撞上1輛正要駛進「凱旋武昌站」的輕軌。 據調查，肇事發生後，機車人車倒地，後方乘客輕傷，也造成輕軌右側車頭有擦痕，現場事故在20分鐘後排除，雙方駕駛沒酒駕。 高雄輕軌增九站 沿線房價火 南水局副局長撞傷學生 判賠千萬 (中時 ) #發生 #凱旋 #武昌站 #高雄輕軌 #通車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大甲危險巷道水利溝加蓋 路面拓寬趕過年前完工 14:472021/01/13 寶島 最長壽 台東向陽雪人已活6天破紀錄 11:552021/01/13 生活 2020房市熱絡 三大房產稅收 大豐收 04:102021/01/13 財經要聞 台北熱銷捷運站比拚！中和新蘆線是大贏家 21:592021/01/13 房市新訊 千坪都更重大建設匯聚 南港頂級商辦、純住宅供不應求 15:202021/01/13 區域情報-台北 疫情再起 高雄馬拉松延期 04:102021/01/13 地方新聞 劉柏良事件發酵 高雄巿議會臨時會不開了 17:122021/01/13 政治 楊志良轟染疫醫失職要求開除 外科醫火大開炮：不懂就別裝懂 04:532021/01/13 生活 《傳產》中山國小、幸福站買氣夯 奪雙北捷運站冠軍寶座 11:422021/01/13 財經 內裝修旺季到 建材廠1月營運樂觀 17:022021/01/13 財經 暗夜砍斷情敵手筋 高雄男遭判6年徒刑 17:212021/01/13 社會 社會熱門新聞 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 越南移工欺負街友 炫耀影片曝光引爆網友怒火 - 社會 坐柯文哲旁邊短髮妹找到了 原來是83年次正妹記者 - 社會 太平山不只有雪景 比基尼辣妹穿小丁 撩人姿勢網嗨爆 - 社會 巧遇柯P現身萬華知名小吃 網驚：老闆娘好正 真實身分曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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