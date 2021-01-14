高雄輕軌大南環段12日才宣布啟用，13日晚上近9時在新站凱旋武昌站，就發生機車擦撞意外，通車到首撞不到2天。

警方調查，28歲莊姓男子騎車載18歲魏姓男子，13日晚上8時53分許，在凱旋三路疑闖紅燈，因此撞上1輛正要駛進「凱旋武昌站」的輕軌。

據調查，肇事發生後，機車人車倒地，後方乘客輕傷，也造成輕軌右側車頭有擦痕，現場事故在20分鐘後排除，雙方駕駛沒酒駕。

(中時 )