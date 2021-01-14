美國避險基金Third Point數週前致函晶片大廠英特爾公司（Intel Corp）要求改革後，英特爾今天表示，執行長史旺（Bob Swan）下月將下台。

根據法新社，公司發布聲明：「英特爾今天宣布，董事會已指派40年經驗的科技業領導者季辛格（Pat Gelsinger）擔任新執行長，將於2021年2月15日生效。」

「他將接替史旺的職位。」

雖然英特爾表示，這項公告與英特爾的財務績效「無關」，但行動派投資人羅布（Daniel Loeb）領導的避險基金Third Point去年12月曾致函要求英特爾考慮外包製造業務，好跟上台積電與三星等產業內對手的腳步。

儘管英特爾仍是全球龍頭晶片公司之一，但在快速成長的行動裝置部門已落後對手。蘋果公司（Apple）也正逐步淘汰英特爾晶片，自行為自家的Mac電腦研發微處理器。

史旺曾是電子海灣公司（eBay）財務長，2016年加入英特爾擔任財務長，2018年6月英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）辭職後，史旺被任命為代理執行長，2019年初正式接任執行長職位。

季辛格曾任英特爾高級主管，2012年起擔任VMware 執行長。（譯者：楊昭彥）1100114

(中央社)