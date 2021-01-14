蔣卓嘉獲邀為HBO Asia原創影集《戒指流浪記》獻唱新歌〈愛的數學家〉，在MV中GJ化身愛的數學家，必須如同日劇《破案天才伽利略》的福山雅治和電影《美麗境界》的羅素克洛，帥氣的解開愛情方程式，導演要求他在透明的玻璃上寫上各種數學公式，但偏偏他其實對數學一竅不通，一動手就頻吃NG，讓他大呼：「NG次數大概創我拍MV以來的紀錄了！」

他在拍攝時，導演要求他帥氣地在透明玻璃上寫上各種數學公式，他到現場才拿到這些數學公式，直呼：「看到這些公式，我就想到我在國、高中時期上數學課，眼睛都花了，導演要求必須背起來，寫得很順暢，但我真的數學不好，這對我來說實在太難了，只能一邊寫一邊有工作人員在旁邊提醒我，我還是一直寫錯，因為會擔心數學專業的人看到MV就知道我寫錯，所以導演要求我要寫完全正確版，不能亂寫，壓力很大！」NG連連，好不容易大功告成，他才鬆了一口氣。

(中時 )